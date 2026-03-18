VIDEO: Đang đánh bóng chuyền, người đàn ông gục xuống sân nằm bất động

Chiều 18-3, thông tin từ lãnh đạo phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) cho biết sự việc xảy ra vào chiều 17-3 tại sân bóng chuyền Quán Bàu trên địa bàn.

Người đàn ông bất ngờ gục xuống sân khi đánh bóng chuyền. Nguồn: Q. Bàu

Vào thời điểm trên, khi nhiều người đang chơi bóng chuyền hơi thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo trắng bất ngờ loạng choạng rồi gục xuống sân nằm bất động.

Nghe tiếng tri hô, một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện tư nhân, đang đi dạo gần đó lập tức chạy tới hiện trường. Qua kiểm tra, người này xác định nạn nhân rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, bác sĩ đã tiến hành sơ cứu tại chỗ. Người dân sau đó gọi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân đến bệnh viện. Nhờ được can thiệp kịp thời, nạn nhân đã có mạch và nhịp thở trở lại, qua cơn nguy kịch.

Được biết, hiện người này được điều trị tại Khoa Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao động