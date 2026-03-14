Liên tục kêu đau đầu trong 10 phút, người phụ nữ đột quỵ

Đoạn clip ghi lại cho thấy người phụ nữ than phiền về những cơn đau đầu dữ dội trước khi tử vong chỉ vài giây sau đó, khiến người xem bàng hoàng.

Nạn nhân, được xác định là Wang Yefei, 39 tuổi, là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng nổi tiếng với biệt danh Wang Zha Jie.

Cô đã thu hút được khoảng 130.000 người hâm mộ bằng cách quảng cáo và bán quần áo nữ trong các buổi phát trực tiếp thường xuyên.

Vào ngày qua đời, Wang bắt đầu phát trực tiếp vào khoảng 8h30 sáng, giới thiệu nhiều bộ trang phục khác nhau cho người xem như thường lệ.

Người phụ nữ kêu đau đầu trong hơn 10 phút trước khi tử vong.

Ban đầu, buổi phát sóng có vẻ diễn ra bình thường, nhưng khoảng nửa giờ sau, đột nhiên xảy ra sự cố.

Có thể thấy Wang ôm đầu và cổ, vẻ mặt rõ ràng là rất đau đớn, trước khi hét lên rằng cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nữ influencer liên tục kêu lên: "Tôi cảm thấy rất tệ", đồng thời cầu xin những người xung quanh giúp xoa bóp cổ và vai cho mình.

Khi cơn đau dữ dội hơn, cô đã gọi một đồng nghiệp và nhờ anh ấy bấm số 120 – dịch vụ cấp cứu xe cứu thương của Trung Quốc.

Có lúc, Wang cảnh báo những người xung quanh rằng mình sắp ngã quỵ. Vài phút sau, luồng phát trực tiếp đột ngột bị ngắt.

Wang được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu, nhưng bất chấp những nỗ lực hết sức của các bác sĩ, cô đã qua đời ngay sau đó.

Theo các nguồn tin địa phương, cô ấy bị đột quỵ xuất huyết não.

Bạn bè sau đó cho biết vụ việc diễn ra nhanh đến đáng sợ, từ khi xuất hiện triệu chứng cho đến khi qua đời chỉ kéo dài hơn 10 phút.

Bạn bè cho biết Wang thường xuyên làm việc nhiều giờ và thức khuya để phát triển công việc kinh doanh trực tuyến và hỗ trợ gia đình.

Lễ tang của cô được tổ chức vào ngày 11/3 tại Wujinshan, Yuci, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, nơi người thân, bạn bè và những người ủng hộ đã tập trung để nói lời tạm biệt.

Những người tham dự cho biết chồng Wang đã bật khóc nức nở trong buổi lễ.

Tác giả: P.Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn