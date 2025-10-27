Ô tô đâm 5 người đứng bên đường tử vong, tài xế bị dân vây đánh

Your browser does not support the video tag.

Năm người đã tử vong và ít nhất 3 người khác bị thương sau khi một chiếc xe ô tô con chạy quá tốc độ đã tông vào họ ở Agra, Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào tối ngày 24/10. Vụ việc xảy ra gần khu vực Nagla Budhi trong thành phố.

Theo các quan chức, chiếc xe Tata Nexon đã đâm vào một chiếc xe máy, sau đó là dải phân cách trước khi mất lái và đâm vào một nhóm người đang đứng bên đường. Chiếc SUV chỉ dừng lại khi đâm vào tường. Cú va chạm mạnh đến mức khiến chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.

Hình ảnh cho thấy cửa sổ xe bị vỡ, trong khi đèn pha và các bộ phận khác bị vỡ nát hoàn toàn.

Chiếc xe ô tô con bị biến dạng sau tai nạn.

Các nạn nhân được xác định là Babli (33 tuổi), Bhanu Pratap (25 tuổi), Kamal (23 tuổi), Krishna (20 tuổi) và Bantesh (21 tuổi), cảnh sát cho biết. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó và đang được điều trị.

Một nhân chứng cho biết anh đang ngồi trong cửa hàng thì nhìn thấy chiếc xe lao nhanh và nghe thấy một tiếng động lớn. Khi nhìn kỹ hơn, anh thấy một số người bị kẹt dưới gầm xe. "Chúng tôi đã kéo người bị mắc kẹt ra khỏi gầm xe. Những người bị thương trong tình trạng rất nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện", anh nói.

Người dân địa phương tức giận đã kéo tài xế ra khỏi xe và đánh đập trước khi anh ta bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra xem liệu tài xế có say rượu hay không.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn