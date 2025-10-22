4 người tử vong khi ô tô đâm vào cột đèn ven đường

Your browser does not support the video tag.

Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn khiến 4 người tử vong vào ngày 18/10, trên đại lộ Panamericana Norte ở phía bắc Quito, Ecuador.

Theo hình ảnh ghi lại, vào lúc 9h04 tối, một số phương tiện đang lưu thông bình thường trên đường Panamericana Norte. Đột nhiên, một chiếc xe đi chệch hướng rồi đâm vào cột đèn bên đường.

Sau vụ tai nạn, nhiều tài xế đã dừng lại để hỗ trợ những người ngồi trong xe bị tai nạn. Đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại khoảnh khắc sau vụ va chạm và phản ứng nhanh chóng của những người xung quanh.

Chiếc xe ô tô đâm vào cột đèn khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin sơ bộ do Cảnh sát Quốc gia cung cấp, chiếc xe liên quan chở 5 người. Bốn người gồm 3 người lớn và một trẻ sơ sinh đã tử vong tại chỗ, trong khi nạn nhân thứ năm được cứu sống và đưa đến bệnh viện gần đó.

Các nhân viên của Cơ quan Điều tra Tai nạn Giao thông (SIAT) đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Cho đến nay, danh tính của người đã tử vong vẫn chưa được xác nhận.

Tuyến đường Panamericana Norte được coi là một trong những tuyến đường có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất tại Quito. Theo số liệu từ ECU-911 và Cơ quan Giao thông Vận tải Quốc gia (ANT), tính đến nay đã có hơn 1.200 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên cả nước trong năm 2025.

Chính quyền một lần nữa kêu gọi người lái xe phải cẩn thận và tuân thủ giới hạn tốc độ, đặc biệt là trên những đoạn đường đông đúc.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn