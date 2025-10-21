Thiếu tá CSGT bị xe ô tô đâm trực diện khi đang điều tiết giao thông tại Nghệ An

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An thông tin, vào lúc 17h35', ngày 20/10/2025, Tổ địa bàn thành phố Vinh cũ, thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc giao đường Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Trường Vinh (Thành phố Vinh cũ).

Cán bộ CSGT trên nắp capo xe ô tô. Ảnh: Cắt video

Tại thời điểm này tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (khu vực trước cổng trường tiểu học Hưng Dũng) có dấu hiệu ùn tắc. Trong quá trình chỉ huy điều khiển giao thông, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ phát hiện thấy xe ô tô biển số 37A-644.42 đang di chuyển trên đường Nguyễn Phong Sắc có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh có nguy cơ gây ùn ứ giao thông.

Do vậy thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Tổ địa bàn thành phố Vinh cũ, đã hướng dẫn cho người điểu khiển xe di chuyển theo hướng khác. Tuy nhiên, người điều khiển xe là Lê Thành Công (sinh năm 1980 trú tại Khối Tân Nam, Trường Vinh) không chấp hành hiệu lệnh, đâm trực diện vào thiếu Nguyễn Văn Thọ, hất lên nắp capo xe rồi tiếp tục rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Đối tượng Lê Thành Công bị khống chế đưa về Công an phường Trường Vinh. Ảnh: Cắt từ video.

Khi đi vào đường Nguyễn Duy Trinh khoảng 30m thì do ùn tắc giao thông nên phương tiện không tiếp tục di chuyển được, lúc này tổ công tác đã phối hợp cùng với người dân khống chế đối tượng đưa vào trụ sở Công an phường Trường Vinh để xử lý theo quy định.

