Ô tô bị “nuốt chửng” trong bùn đất sau mưa lớn: Cách xử lý để không mất cả trăm triệu sửa xe

Trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến các tỉnh miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn… chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường biến thành sông, bùn đất đặc quánh phủ kín mặt đường, hàng loạt ô tô bị ngập sâu, chết máy, nằm la liệt giữa dòng nước nâu đục. Không ít tài xế chỉ biết bất lực gọi cứu hộ, nhìn chiếc xe yêu quý được kéo đi trong tình trạng lấm lem, hư hại nặng nề.

Nếu hình ảnh ô tô ngập nước vì triều cường hay mưa lớn vốn đã trở nên quen thuộc với người dân ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, thì cảnh xe bị “chôn vùi” trong bùn đất, rác và nước lũ lại hiếm khi xảy ra. Sự cố này chủ yếu xuất hiện ở những khu vực đồi dốc, miền núi hoặc gần công trình xây dựng, nơi dòng nước lũ cuốn theo đất đá, phù sa tạo thành lớp bùn dày đặc. Khi nước rút, bùn đất không trôi hết mà bám chặt vào gầm xe, chui vào khoang máy, khe cửa, sàn xe gây ra những hư hại tiềm ẩn mà nhiều người khó lường hết được.

Xe ngập nước cần được kiểm tra, khắc phục càng sớm càng tốt.

Tuyệt đối không khởi động xe khi vừa bị ngập

Theo các kỹ thuật viên, sai lầm lớn nhất mà chủ xe thường mắc phải là cố khởi động lại xe ngay sau khi bị ngập. Khi nước hoặc bùn đã tràn vào động cơ, việc vặn chìa có thể khiến piston bị “thủy kích”, cong hoặc gãy thanh truyền. Đây là hư hỏng nghiêm trọng nhất, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng trăm triệu đồng nếu phải đại tu hoặc thay mới máy.

Trong trường hợp xe bị ngập sâu, tài xế nên ngắt bình ắc quy để tránh chập điện, đồng thời gọi cứu hộ chuyên dụng thay vì cố tự lái ra khỏi khu vực ngập. Việc di chuyển trong bùn đặc còn khiến hệ thống phanh, bánh xe, cảm biến bị bám dính, dễ hư hại nặng hơn.

Rửa sạch bùn đất bên ngoài ngay khi có thể

Khi xe đã được kéo đến khu vực an toàn, bước đầu tiên là rửa sạch phần gầm và thân xe bằng nước áp lực vừa phải, nhằm loại bỏ lớp bùn khô dính chặt. Tuyệt đối không dùng vòi xịt công suất quá mạnh, vì có thể đẩy bùn vào sâu trong các khe hở, cảm biến hoặc ổ trục.

Phần nội thất cũng cần được lau sạch, tháo thảm sàn, phơi khô ngay để tránh ẩm mốc. Nếu xe ngập sâu tới ghế hoặc sàn, tốt nhất nên tháo toàn bộ ghế, thảm và lớp cách âm để sấy khô hoàn toàn.

Ô tô đầy bùn đất sau khi lũ rút ở Thái Nguyên

Tại gara kiểm tra toàn diện động cơ và hệ thống điện

Ở gara, kỹ thuật viên sẽ hút toàn bộ dầu động cơ, dầu hộp số và dầu cầu để kiểm tra xem có lẫn nước hay không. Nếu dầu có màu đục như “cà phê sữa”, đó là dấu hiệu nước đã xâm nhập, cần thay mới hoàn toàn.

Bên cạnh đó, lọc gió, cổ hút, bugi, kim phun, buồng đốt phải được làm sạch hoặc thay thế. Bùn đất rất dễ len vào các khe nhỏ trong cổ hút và ống xả, gây tắc nghẽn khi khởi động.

Hệ thống điện cũng là “điểm yếu” khi xe bị ngập bùn. Các giắc điện, cảm biến, hộp điều khiển ECU có thể bị ẩm, gây chập hoặc báo lỗi sai. Gara thường phải tháo sàn, sấy khô toàn bộ hệ thống điện bằng máy chuyên dụng, kiểm tra từng đầu nối trước khi cho xe nổ thử.

Làm khô kỹ, không khởi động vội

Ngay cả khi xe đã được rửa sạch, việc khởi động thử vẫn cần hết sức thận trọng. Kỹ thuật viên sẽ xoay trục khuỷu bằng tay để đảm bảo không còn nước trong buồng đốt. Sau khi đã sấy khô, thay dầu và lọc mới, họ mới tiến hành nổ máy thử dưới sự giám sát của máy đo điện, cảm biến áp suất và hệ thống chẩn đoán.

Nếu xe nổ được, vẫn cần chạy thử ở tốc độ thấp, theo dõi các cảnh báo và tiếng động lạ trong vài ngày để kịp thời phát hiện sự cố.

Không chỉ gây hại cho động cơ, bùn còn ăn mòn dần các chi tiết dưới gầm xe, đặc biệt là phanh, trục truyền, bạc đạn, rotuyn. Khi bùn khô lại, nó tạo thành lớp đất cứng, làm kẹt các khớp chuyển động và khiến phanh hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, việc rửa gầm và tra mỡ lại toàn bộ hệ thống là bắt buộc sau mỗi đợt ngập.

Liên hệ bảo hiểm ngay nếu có điều khoản “ngập nước”

Nếu xe có mua bảo hiểm vật chất kèm điều khoản ngập nước, chủ xe nên chụp lại hiện trường và liên hệ công ty bảo hiểm ngay trước khi đưa xe đi sửa. Các đơn vị giám định sẽ đến kiểm tra, ghi nhận mức độ hư hại để hỗ trợ chi phí khắc phục.

Kinh nghiệm cho tài xế

Theo các chuyên gia, khi gặp đường ngập bùn hoặc nước lũ, tài xế nên quan sát độ sâu trước khi đi vào. Nếu nước dâng cao quá nửa bánh xe, đặc biệt có dòng chảy xiết hoặc bùn dày, tuyệt đối không nên cố lái qua. Sau khi đi qua vùng ngập nông, cần kiểm tra lại phanh, rửa sạch gầm để tránh bùn khô gây kẹt.

Mưa lớn, sạt lở và ngập bùn là hiện tượng khó tránh trong điều kiện thời tiết cực đoan hiện nay. Tuy nhiên, chỉ cần xử lý đúng cách, không khởi động vội, làm sạch và kiểm tra kỹ, chủ xe vẫn có thể “cứu” được xế cưng khỏi những thiệt hại nặng nề.

Tác giả: Chí Kiên

Nguồn tin: giadinhonline.vn