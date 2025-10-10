Ô tô ngập nước la liệt ở vùng bão lũ, các hãng bảo hiểm chi trả ra sao?

Trong chưa đầy một tháng, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu ba cơn bão nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết đang tích cực phối hợp với khách hàng trong việc tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ khắc phục hậu quả và chi trả quyền lợi bồi thường sớm nhất có thể.

Tính đến ngày 8-10, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã tiếp nhận tổng cộng 372 vụ tổn thất, với ước tính bồi thường khoảng 119 tỉ đồng.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão, trong khi Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh và Bắc Giang chủ yếu bị ngập lụt sau bão.

Theo Bảo hiểm Bảo Việt, bị ảnh hưởng nặng nhất là thiệt hại tài sản, công trình xây dựng và xe cơ giới; trong khi các nghiệp vụ khác như bảo hiểm hàng hải ghi nhận thiệt hại ít hơn.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cho biết: "Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, chúng tôi triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, đồng thời hỗ trợ kịp thời các khu vực chịu ảnh hưởng. Chúng tôi cam kết hoạt động chi trả của Bảo hiểm Bảo Việt được thực hiện khẩn trương, minh bạch, giúp khách hàng sớm khắc phục thiệt hại, ổn định tài chính và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh".

Hiện các đội ứng trực 24/24 của Bảo hiểm Bảo Việt đã được kích hoạt để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý ban đầu, lập kế hoạch bồi thường dự phòng và giảm thiểu tổn thất phát sinh.

Trong khi đó, đại diện Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) cho biết tính đến cuối ngày 9-10, ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã khiến riêng tại Thái Nguyên ghi nhận khoảng 15 vụ tổn thất tài sản kỹ thuật và gần 70 vụ tổn thất xe cơ giới, với ước tính thiệt hại hơn 5 tỉ đồng chỉ riêng trong nghiệp vụ xe.

VBI đang khẩn trương tiếp cận hiện trường để giám định tổn thất và tạm ứng bồi thường cho khách hàng, giúp họ sớm khôi phục sản xuất và sinh hoạt. Trước đó, trong cơn bão số 10 (Bualoi), doanh nghiệp này đã tiếp nhận hơn 300 vụ tổn thất liên quan đến tài sản, kỹ thuật và xe cơ giới, với ước tính bồi thường hơn 100 tỉ đồng. Đại diện VBI khẳng định, công ty luôn sẵn sàng trong việc tiếp nhận, hỗ trợ và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong khi đó, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết đến ngày 8-10, tổng đài PTI SOS đã ghi nhận 58 vụ thiệt hại, với tổng giá trị ước tính gần 5,5 tỉ đồng. Riêng tại Thái Nguyên, PTI tiếp nhận 15 vụ, với mức thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng. Hiện PTI vẫn đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cập nhật thông tin thiệt hại và hỗ trợ khách hàng kịp thời.

