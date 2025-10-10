Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn ngập lụt diện rộng trong 2-3 ngày tới

Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), trên sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống. Mực nước lúc 13h ngày 10/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,42m, trên BĐ3 1,12m; Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,00m, trên BĐ3 1,00m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,48m, trên BĐ3 1,18m, dưới lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,05m. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 20,97m, trên mức BĐ3 1,97m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng xuống và ở trên mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở trên mức BĐ1.

Cảnh báo, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

