Nguy cơ ngập lụt kéo dài do lũ lớn trên sông Cầu, sông Thương

Trong 12 giờ qua, mực nước trên các sông được ghi nhận như sau: trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu đạt 6,91m, vượt mức báo động 3 là 0,61m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt 15,57m, dưới mức báo động 3 là 0,43m; tại trạm Phủ Lạng Thương đạt 7,24m, vượt mức báo động 3 là 0,94m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) là 0,29m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu và sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3.

Trong 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3.

Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1–3 ngày tới. Đồng thời, nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế – xã hội.

