Núi Bà Đen đẹp huyền ảo đêm rằm tháng Giêng

Chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn

Trong văn hóa Phật giáo, rằm tháng Giêng được xem là một trong những ngày trọng đại nhất trong năm, mang ý nghĩa thiêng liêng để mọi người gửi gắm ước nguyện về một năm an yên, trọn vẹn. Theo quan niệm dân gian, vào ngày rằm đầu tiên của năm, Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng giám lòng thành của các tín đồ. Trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), khung cảnh rằm tháng Giêng trở nên trang nghiêm và huyền diệu khi hàng nghìn người dân, du khách tìm về chiêm bái Đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, thành tâm cầu mong bình an, tài lộc cho bản thân và gia đình.

Hàng nghìn ngọn đăng thắp sáng núi Bà Đen

Vào dịp rằm tháng Giêng năm nay, đỉnh núi Bà Đen rực rỡ trong ánh đèn lung linh khi hàng nghìn du khách và Phật tử cùng nhau tham dự Đại lễ dâng đăng quy mô lớn. Tại khu vực quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, từng ngọn đăng được thắp sáng, mang theo những ước nguyện chân thành do chính tay người hành hương viết lên. Trong không gian huyền ảo và thiêng liêng, lòng thành kính hòa quyện cùng ánh sáng đèn đăng, tạo nên một khung cảnh tràn đầy hy vọng, cầu mong một năm mới an lành, may mắn và bình an. Với nhiều trải nghiệm độc đáo, núi Bà Đen đang trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực Nam Bộ, thu hút hàng vạn du khách mỗi ngày. Đặc biệt, thời gian gần đây, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú mây thấu kính liên tục xuất hiện trên đỉnh núi, tạo nên khung cảnh huyền ảo tựa chốn bồng lai. Những đám mây tròn xếp lớp, bao phủ đỉnh núi như một chiếc mũ khổng lồ, khiến du khách không khỏi trầm trồ, thích thú.

