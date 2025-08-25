Nhiều món ăn đường phố của Việt Nam vào top 100 món thịt ngon nhất Đông Nam Á

Bảng xếp hạng ẩm thực top 100 món thịt ngon nhất Đông Nam Á của TasteAtlas dựa trên đánh giá của độc giả với một loạt cơ chế nhận diện người dùng thực tế và bỏ qua các đánh giá của bot, chủ nghĩa dân tộc hoặc lòng yêu nước địa phương, đồng thời bổ sung giá trị cho đánh giá của những người dùng được hệ thống công nhận là am hiểu. Đối với danh sách 100 món thịt hàng đầu Đông Nam Á, tính đến tháng 8/2025, có 5.416 đánh giá đã được TasteAtlas ghi nhận. Bảng xếp hạng TasteAtlas nhằm quảng bá những món ăn địa phương tuyệt vời, khơi dậy niềm tự hào về các món ăn truyền thống và khơi dậy sự tò mò về những món ăn dành cho du khách trải nghiệm.

Món bò nhúng dấm. (Ảnh: Internet)

Theo Tasteatlas, món bò nhúng dấm (Beef in Vinegar Hot Pot) của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách 100 món thịt cho du khách lựa chọn. Đây là món lẩu truyền thống của Việt Nam, được phục vụ theo phong cách cộng đồng. Về cơ bản, món ăn bao gồm nước dùng vị giấm, có thể thêm nước cốt dừa hoặc nước dừa, sả, hành tây hoặc các nguyên liệu khác, trong khi các món ăn kèm thông thường bao gồm thịt bò sống thái mỏng và một loạt các loại rau tươi như giá đỗ, củ cải trắng, xà lách, dưa chuột, bạc hà, húng quế và lá tía tô.

Món thịt kho tàu. (Ảnh: Internet)

Món ăn thường xuất hiện hằng ngày trên mâm cơm mỗi gia đình người Việt, thịt kho tàu (Vietnamese Caramelized Pork Belly) cũng vào danh sách. Thịt kho tàu là một món ăn truyền thống gồm thịt ba chỉ kho với trứng. Món này được làm từ sự kết hợp của thịt ba chỉ, tỏi, hành tím, nước tương, đường, nước mắm và trứng luộc. Nước kho thường bao gồm dầu, tỏi, hành tím và nước dừa.

Món bò lúc lắc (Vietnamese shaking beef) được lấy cảm hứng từ việc mô tả hành động lắc hoặc đảo thịt bò trong khi đang áp chảo. (Ảnh: Internet)

Bò lúc lắc (Vietnamese Shaking Beef) là món thịt bò áp chảo nhanh ăn kèm rau cải xoong và cà chua thái lát. Các loại topping thêm có thể bao gồm hành muối, và một loại nước chấm. Món ăn này từng là một món đặc sản hiếm có, chủ yếu được chế biến và phục vụ trong các dịp đặc biệt. Ngày nay, nó trở nên phổ biến hơn, nhưng bò lúc lắc vẫn được coi là một món đặc sản của nhà hàng và là món ăn truyền thống dành cho các dịp đặc biệt.

Món bò sốt vang. (Ảnh: Internet)

Bò sốt vang (Vietnamese Beef Stew) là món bò hầm nổi tiếng của Việt Nam, có thể ăn riêng hoặc cách phổ biến là ăn kèm bánh mì. Món này cũng có thể được phục vụ với mì, và thường có nhiều loại rau thơm đi kèm. Nguyên liệu của món ăn bao gồm thịt bò cắt khối, cà rốt, sả, quế, ớt, tiêu, tỏi và hành tím, tất cả đều được hầm trong một nồi nước dùng cay và thơm ngon.

Món bún chả được giới thiệu trong Chương trình truyền hình du lịch ẩm thực Parts Unknown năm 2016 với người dẫn chương trình Anthony Bourdain (đã mất) và sự xuất hiện của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Internet)

Bún chả (Grilled Pork Meatballs with Vermicelli Noodles). Món ăn rất nổi tiếng và có mối liên hệ chặt chẽ với Hà Nội, nơi được cho là nơi xuất xứ của món ăn này. Món ăn kết hợp ba yếu tố: một bát chả lợn nướng được phục vụ trong nước dùng lạnh, một đĩa bún và một sự kết hợp của nhiều loại rau sống như lá tía tô, xà lách, rau mùi và rau muống.

Mặc dù bún chả hoặc các biến thể tương tự có thể được tìm thấy ở những nơi khác của Việt Nam, nhưng phiên bản địa phương ở Hà Nội được đánh giá rất cao. Không có nhiều thông tin về lịch sử hay nguồn gốc của nó, nhưng món ăn đã được công nhận quốc tế vào năm 2016 khi được giới thiệu trong Chương trình truyền hình du lịch ẩm thực Parts Unknown, trong đó, người dẫn chương trình Anthony Bourdain đã thưởng thức bún chả cùng với cựu tổng thống Barack Obama trong một quán bún chả tại Hà Nội.

Món chả bò cuốn lá lốt. (Ảnh: Internet)

Chả bò cuốn lá lốt (Grilled Beef Wrapped in Betel Leaf) là một món ăn truyền thống Việt Nam được làm từ thịt bò xay, kết hợp với gia vị và hành trước khi được cuốn trong lá lốt và nướng trên than. Món chả bò này thường được phục vụ cùng với bún, bánh tráng, rau sống, rau thơm, dưa chua và nước chấm.

Món bò né. (Ảnh: Internet)

Bò né (Vietnamese Steak and Eggs), một món ăn truyền thống rất phổ biến ở thành phố biển Nha Trang. Thịt bò nầm được ướp gia vị và được phục vụ trên một đĩa gang nóng hổi với trứng chiên, hành tây, sốt ớt và một muỗng pate. Món ăn thường đi kèm với các gia vị và bánh mì, cùng với rau diếp, hành tây, cà chua và dưa chuột. Thịt thường được chấm vào hỗn hợp sốt tiêu, nước chanh và muối, trong khi bánh mì được dùng để hốt phần pate và lòng đỏ trứng còn lại trên đĩa.

Trong danh sách 100 món thịt ngon nhất Đông Nam Á, Việt Nam còn góp mặt với các món: Cơm tấm sườn (Broken Rice with Grilled Pork); nem lụi (Grilled Ground Pork on Lemongrass Skewers); cà ri gà (Vietnamese Chicken Curry); phở xào (Stir-Fried Pho); gà sả ớt (Lemongrass Chicken); bún măng vịt (Duck Noodle Soup with Bamboo Shoots); bánh mì xíu mại (Meatball bread); bò viên (Vietnamese beef meatballs); gà luộc (Boiled Chicken) và món gỏi gà (Vietnamese Shredded Chicken Salad).

Tác giả: Thư Vũ

Nguồn tin: Báo VOV