Khách Trung mê mẩn 1 loại bánh Việt Nam, nhận xét "đỉnh quá, mang 10 cái về Trung Quốc được không?"

Bánh mì là một trong những món ăn đường phố Việt Nam nổi tiếng thế giới, nhiều lần lọt vào danh sách các món ăn ngon của các tạp chí danh giá. Đặc biệt, vào năm 2024, bánh mì Việt Nam được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas bình chọn là món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới.

Đầu năm nay, một nữ du khách Trung Quốc đã có dịp được thưởng thức bánh mì Việt Nam tại một cửa hàng nổi tiếng ở TP HCM. Và phản ứng của cô khiến rất nhiều người dùng mạng thích thú.

Phản ứng của khách Trung Quốc khi ăn bánh mì Việt Nam

Trong chuyến đi này, nữ du khách tên Miya được bạn trai Nathan dẫn đi thưởng thức rất nhiều món ngon ở TP HCM. Nathan cho biết anh là người Indonesia nhưng lớn lên ở Việt Nam, do đó tự hào giới thiệu mình là “thổ địa” ở đây. Khi tới Trung Quốc du học, Nathan quen Miya và sau đó cả hai cùng lập kênh YouTube “nathan & miya” để chia sẻ về cuộc sống thường nhật.

Nathan đưa Miya đi thưởng thức các món ăn ngon của Việt Nam.

Trong clip có tên “Ngày đầu tiên bạn gái Trung tại Việt Nam”, Nathan chở Miya trên xe máy đến một quán bánh mì nổi tiếng ở TP HCM. Vừa đến nơi, Miya đã vô cùng bất ngờ khi thấy khách hàng xếp thành hai hàng dài để chờ mua bánh.

Miya bất ngờ khi thấy rất nhiều người đang xếp hàng để mua bánh mì.

Nhìn thấy những ổ bánh mì nóng hổi được mang ra, Miya vô cùng phấn khích. Cô nói: “Anh kia cầm ổ bánh mì to ghê. Em mong chờ quá. Em thấy nhân quá trời luôn, ổ bánh mì dài nữa.”

Khi đôi bạn trẻ tới lượt gọi món, Nathan để cho Miya gọi để rèn luyện tiếng Việt. Nữ du khách Trung Quốc nói: “Dạ, một ổ bánh mì.”

Giây phút được mong chờ cuối cùng cũng đến - khi nhận ổ bánh mì, Miya tỏ rõ vẻ phấn khích. Cô lập tức ăn thử rồi nhận xét: “Ngon quá anh ơi. Quá ngon luôn.”

Miya phấn khích khi sắp được ăn bánh mì Việt Nam.

Cô gái Trung Quốc bẻ đôi ổ bánh mì để khán giả nhìn rõ nhân bên trong.

“Vỏ ngoài giòn giòn. Cái này ngon ghê.” - Miya nói và chỉ vào phần pate trong bánh mì.

Tiếp tục ăn miếng thứ hai, nữ du khách Trung Quốc vẫn không dừng xuýt xoa. Cô nhận xét: “Đỉnh quá. Giờ em hiểu vì sao anh không ăn bánh burger rồi.”

Cuối cùng, Miya hỏi đùa: “Em có thể đem 10 cái về Trung Quốc được không?”

Hàng loạt phản ứng đáng yêu của Miya khi ăn bánh mì Việt Nam.

Nathan cười và chia sẻ với khán giả: “Lần sau về Trung Quốc chắc ngày nào Miya cũng nhớ cái bánh mì này.”

Lúc đó, cô gái Trung Quốc nói thêm: “Ngon quá. Em yêu bánh mì.”

Clip của hai bạn trẻ thu hút 1 triệu lượt xem, 17 nghìn lượt thích và hơn 1 nghìn bình luận. Nhiều người dùng mạng khen ngợi phản ứng dễ thương của Miya khi ăn đồ ăn Việt.

Một người viết: “Bé này vừa dễ thương vừa dễ nuôi, gì cũng ăn đc, ăn gì cũng khen ngon.”

Người khác nhận xét: “2 bạn trẻ rất đẹp đôi. Chúc 2 bạn hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất đến với 2 bạn.”

Người thứ ba cho biết ý kiến: “Cô bé Trung Quốc này rất dễ thương và có duyên, chúc 2 cháu vui vẻ tham quan TP HCM.”

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn