Khách Tây nếm thử món chả cá nổi tiếng của Việt Nam cùng mắm tôm, thốt lên 1 câu khiến người xem bất ngờ

Nếm thử chả cá Lã Vọng cùng mắm tôm, khách Tây thốt lên 1 câu đầy bất ngờ

Không giống như những lần trước, lần này 2 blogger ẩm thực tới từ Mỹ, anh Daryl và chị Mindi đã đi nếm thử một đặc sản của Hà Nội cùng với một người bạn Việt Nam của họ, chị Mai. Món ăn được họ lựa chọn chính là chả cá Lã Vọng tại một nhà hàng khá nổi tiếng mang tên Chả cá Phan.

Cặp đôi khách Tây đi nếm thử món chả cá cùng một người bạn Việt Nam. (Nguồn: 2foodtrippers)

Đối với những người yêu thích ẩm thực thì chả cá Lã Vọng đã không còn là cái tên xa lạ. Tinh hoa của món ăn này chính là những miếng cá lăng được thái miếng, tẩm ướp gia vị, nướng trên than hoa và sau đó được rán lại trong chảo mỡ.

Món ăn này thường được ăn kèm với bún, rau sống, lạc rang và mắm tôm, tạo nên hương vị vô cùng đặc trưng, thơm ngon, đậm đà. Vì có "dân bản xứ" đi cùng, anh Daryl và chị Mindi đã được giới thiệu tận tình về cách thưởng thức món chả cá.

2 vị khách Tây vô cùng háo hức khi được thưởng thức món chả cá Lã Vọng. (Nguồn: 2foodtrippers)

Sau khi vắt chanh vào bát mắm tôm để hoàn thành khâu chuẩn bị nước chấm, cho hành và thìa là vào chảo cá rồi đảo đều cho chín, chị Mai hướng dẫn các vị khách Tây gắp bún, chả cá và hành lá, thìa là, lạc, rau thơm vào bát rồi thưởng thức.

Cả 2 vị khách Tây đều dành những mỹ từ để nói về món chả cá Lã Vọng Hà Nội. (Nguồn: 2foodtrippers)

Tự nhận mình là những "người hâm mộ ẩm thực Việt Nam", 2 vị khách Tây tỏ ra vô cùng háo hức nếm thử món ăn cùng với mắm tôm - thứ nước chấm từng khiến nhiều người nước ngoài e ngại. Đến chính một số thực khách Việt Nam khi thưởng thức chả cá Lã Vọng cũng chọn cách ăn cùng nước mắm chứ không ăn mắm tôm. Thế nhưng, 2 vị khách tới từ Mỹ lại cho rằng mắm tôm "dậy mùi giống phô mai xanh", không có gì khó chịu mà thậm chí "thiếu nó thì món ăn mất ngon".

"Rất là ngon. Tôi cực kỳ yêu thích vị bún này, đối với tôi, món chả cá Lã Vọng này quá là thơm ngon, nó có đủ các hương vị tuyệt vời nhất", chị Mindi nhận xét về món chả cá Lã Vọng.

Trong khi đó, với anh Daryl thì chả cá Lã Vọng không chỉ "cuốn" mà còn xứng đáng là một dấu ấn "tinh hoa" của ẩm thực Việt Nam và các du khách gần xa nhất định không được bỏ qua món ăn này.

Chả cá Lã Vọng có gì hấp dẫn mà được coi là đặc sản của Hà Nội?

Chả cá Lã Vọng là món chả cá đặc sản của Hà Nội, thường được làm từ cá lăng. Bí quyết của một bát chả cá lăng chuẩn vị Hà Nội nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa những nguyên liệu tươi ngon và quá trình chế biến tỉ mỉ.

Mỗi miếng cá lăng đều được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo độ tươi ngọt. Cá sau khi làm sạch sẽ được ướp với một công thức gia truyền độc đáo, vừa đủ để giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt cá.

Những miếng cá lăng tươi ngon được tẩm ướp đậm đà, đem đến một đặc sản cho thực khách. (Ảnh ST)

Điều đặc biệt làm nên hương vị đặc trưng của món chả cá Lã Vọng chính là việc nướng cá trên than hoa. Khói than len lỏi vào từng thớ thịt, tạo nên một lớp cháy xém thơm lừng, khiến miếng cá trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được vị ngọt mềm của thịt cá, quyện cùng vị cay nồng của ớt, vị chua thanh của chanh và hương thơm đặc trưng của các loại rau thơm.

Chả cá Lã Vọng là món ngon nổi tiếng của Hà Nội mà du khách nên nếm thử. (Ảnh ST)

Bên cạnh chả cá, lòng cá cũng là một món ăn được nhiều thực khách yêu thích. Lòng cá được làm sạch kỹ càng, loại bỏ hoàn toàn mùi hôi, sau đó được chế biến một cách khéo léo để giữ được độ giòn dai đặc trưng. Mỗi suất lòng cá đều là kết quả của quá trình chế biến tỉ mỉ, đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người đầu bếp.

Thịt cá dai ngon, thơm mùi riềng, nghệ, hòa quyện với vị bùi của đậu phộng, vị nồng của hành, thì là và đặc biệt là mắm tôm pha chế đậm đà, khi ăn cùng bún trắng sẽ tạo nên một sự kết hợp vô cùng hấp dẫn.

