Nữ tài xế nói sơ suất để con gái trèo lên nóc khi xe đang chạy

Theo đó, từ chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, Đội CSGT số 6 bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng xác định được tài xế điều khiển ô tô 30E-743.XX là chị Đ.N.L (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Hình ảnh bé gái ngồi trên nóc ô tô đang chạy được người dân ghi lại.

Tại cơ quan công an, chị L. thừa nhận hành vi vi phạm trên và biện minh rằng đây là sơ suất trong quá trình lái xe.

Theo chị L., khoảng 17h14 chiều 16/10, chị có điều khiển ô tô 30E-743.XX lưu thông trên đường Hoàng Minh Thảo nhưng sơ suất để cửa sổ trời mở nên con gái đã trèo lên nóc xe khi phương tiện đang di chuyển. Ngay sau khi phát hiện, chị đã yêu cầu con gái ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại.

Cán bộ CSGT làm việc với nữ tài xế ô tô.

Đội CSGT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Đ.N.L về hành vi “Chở người trên nóc xe”, quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc xe khi xe đang lưu thông là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông.

Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn