Để con gái trèo lên nóc ô tô đang chạy, nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Nữ tài xế làm việc với cảnh sát giao thông - Ảnh: D.T.

Ngày 17-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đơn vị địa bàn đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô để người ngồi trên nóc xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy đơn vị này đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 xác minh, xử lý vụ việc.

Theo cảnh sát, người lái ô tô con biển số 303-743.XX trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là chị Đ.N.L. (sinh năm 1979, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, chị L. thừa nhận hồi 17h14 ngày 16-10, chị lái ô tô trên đường Hoàng Minh Thảo (Hà Nội).

Do sơ suất để cửa sổ trời mở, con gái chị đã trèo lên nóc xe khi đang di chuyển. Ngay sau khi phát hiện, chị đã yêu cầu con gái ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Đ.N.L. về hành vi "chở người trên nóc xe".

Theo Nghị định 168, chị L. sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội khuyến cáo việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc khi xe đang chạy là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra tai nạn.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ