Khởi tố nữ tài xế tông chết chủ tịch xã, cấm rời nơi cư trú

Hiện trường vụ nữ tài xế tông chết chủ tịch xã - Ảnh: từ camera an ninh

Bị can Lê Thị Cẩm Chi (32 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và bị cấm rời nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra ban đầu, tối 3-10, khu vực quốc lộ 27 đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn, khiến mặt đường bị ngập cục bộ.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã trực tiếp cùng lực lượng của xã ra hiện trường điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi qua khu vực an toàn.

Khoảng 21h15 cùng ngày, trong lúc ông Toàn đang chỉ huy phân luồng, bất ngờ bị xe hơi biển kiểm soát 47A-461.73 tông trúng. Chiếc xe tiếp tục lao thêm khoảng 100m mới dừng lại, tài xế rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Ông Toàn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng không qua khỏi.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm người điều khiển chiếc xe gây tai nạn.

Đến 9h ngày 4-10, bà Lê Thị Cẩm Chi đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Nữ tài xế này cũng khai có uống rượu cùng bạn bè trước khi lái xe. Khi điều khiển xe hơi trên tuyến quốc lộ 27, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, bà đã tông vào ông Toàn đang làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên kết quả kiểm tra khi bà Chi trình diện vào sáng 4-10 thì bà không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với ma túy.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: tuoitre.vn