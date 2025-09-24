Nữ tài xế đi ngược chiều còn 'cố thủ' không chịu nhường đường cho xe đi đúng làn

Nữ tài xế đi sai còn không nhường đường - Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp

Tối 23-9, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết thông qua nắm tình hình trên không gian mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh ô tô đi ngược chiều còn "cố thủ", không chịu nhường đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h50 ngày 22-9, từ hình ảnh do người dân cung cấp, ô tô con đi không đúng phần đường quy định trên đường ĐT742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TP.HCM.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC08 tiến hành xác minh và yêu cầu tài xế đến trụ sở làm việc.

Căn cứ hành vi vi phạm, Trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.N.N. (47 tuổi, ngụ phường Phú An) về hành vi "điều khiển ô tô đi không đúng phần đường quy định", sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm khi được người dân cung cấp hình ảnh, sẽ được nhanh chóng xác minh và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nữ tài xế N.T.N.N. bị lập biên bản - Ảnh: PC08

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ