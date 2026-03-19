Tài xế, phụ xe khách đánh bạc khi đang đi trên cao tốc

Chiều 18/3, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Đội 3 Cục CSGT đang củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và bàn giao vụ việc một tài xế và 2 phụ xe khách giường nằm có hành vi đánh bạc khi đang điều khiển ô tô, cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua phản ánh của người dân gửi đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT – Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT nhanh chóng xác minh vụ việc xảy ra trên xe khách mang biển kiểm soát 37H-148.XX.

Theo nội dung phản ánh, lái xe cùng hai phụ xe có hành vi đánh bài ăn tiền trong quá trình điều khiển phương tiện chạy tuyến Hà Nội đi Nghệ An.

Tài xế và phụ xe đánh bạc trên xe khách đang chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Anh: Cục CSGT cung cấp



Ngày 13/3/2026, lực lượng chức năng đã làm việc với các cá nhân liên quan, gồm lái xe N.V.H., sinh năm 1992 và hai phụ xe V.Đ.L., sinh năm 2003, T.V.H., sinh năm 2004, cùng trú tại Nghệ An.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc khi phương tiện đang lưu thông trên cao tốc.

Ngay trong ngày, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi đánh bạc trên xe khách khi đang di chuyển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi phát hiện vi phạm tương tự cần kịp thời phản ánh để được xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tác giả: Thái Tôn

Nguồn tin: congly.vn