NSƯT Chí Trung nhận lương hưu 10,2 triệu đồng, chỉ đủ ăn nhưng cuộc sống an nhiên

Thời gian gần đây, NSƯT Chí Trung chia sẻ nhiều clip về cuộc sống thường nhật của mình. Nam nghệ sĩ thừa nhận, anh đang hướng tới một người làm nội dung trên nền tảng số để có cơ hội được gần gũi và tương tác với khán giả.

NSƯT Chí Trung khẳng định mỗi tháng anh nhận 10,2 triệu lương hưu. Ảnh: FBNV.

Nam nghệ sĩ tâm sự, sau khi anh nghỉ hưu, một số thông tin lan truyền anh có hàng trăm tỷ đồng, giàu rồi nên không chịu đi diễn. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ khẳng định anh không giàu có, chỉ đủ ăn nhưng cuộc sống an nhiên, đủ chi tiêu với số tiền 10,2 triệu đồng lương hưu. Anh không có quá nhiều nhu cầu trong cuộc sống, chỉ đơn giản là trồng cây và chăm sóc vài vật nuôi như chó, cá, chim…

"So với hậu bối thì số tiền này quá bèo nhưng so với tiền bối thì tôi quá giàu. Tiền là vật ngoài thân. Lương hưu 10,2 triệu đồng, tôi chia đâu vào đấy. Sáng tôi dậy tập thể dục, ăn mì gói hoặc cơm nguội. Sau đó, tôi và bạn gái đi uống cà phê, trưa và tối, tôi ăn cơm ở nhà. Thỉnh thoảng tôi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Tôi là nghệ sĩ, tiếng hát lời ca mới là tài sản lớn nhất. Ai hưu trí được như tôi, an nhiên được như tôi", anh nói.

Trong một video hậu trường, Chí Trung chia sẻ hành trình anh gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ cùng biến cố, thăng trầm trong nghề.

"Năm 1978, khi ấy tôi 17 tuổi, Nhà hát Tuổi trẻ tuyển người. Tôi là một trong số 2.100 người tham gia ứng tuyển. Tôi gắn bó với nhà hát 45 năm, nghỉ hưu được hơn 2 năm. Có những thời điểm, ban ngày tôi đi buôn xe máy ở chợ, tối lại đến nhà hát hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng của thế giới. Năm 1998, tôi là một trong những người mạnh dạn chuyển thể vở kịch dài sang tiểu phẩm ngắn.

Lúc đó, những người trong nghề, nhất là bậc tiền bối nói Chí Trung phá kịch. Một vở kịch dài tâm huyết như thế, phá đi làm thành những vở hài kịch ngắn. Đây được xem là một trong những biến cố dũng cảm của tôi ở vai trò trưởng đoàn. Tôi tự hào vì điều mình đã làm được.

Nhà hát không chỉ là nơi tôi làm việc mà còn là nơi tôi được khán giả biết đến, rất nhiều thành công, vinh quang, tôi được hôn nhân hạnh phúc, cả tuổi thanh xuân, trung niên và tuổi già. Tôi biết ơn nhà hát đã cho Chí Trung cơ hội để khán giả cả nước yêu mến", Chí Trung tâm sự.

Nghệ sĩ Chí Trung tiết lộ, anh sống ở nhà anh ở tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam là chủ yếu, thỉnh thoảng mới qua nhà bạn gái Ý Lan.

NSƯT Chí Trung cũng chia sẻ rằng, thời gian qua anh vẫn ở căn hộ tập thể nằm trong khu tập thể của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. Đây là căn hộ mẹ anh để lại cho anh trước khi qua đời và anh đã sống ở đây được 46 năm.

Trước đây, vợ chồng anh và các con từng có những tháng ngày nhiều kỷ niệm tại nơi này. Có điều, do căn hộ này chưa được cấp sổ hay giấy chứng nhận gì nên trải qua 54 năm, căn hộ xuống cấp nhưng vẫn không được cấp phép sửa chữa. Gần đây, anh muốn lắp thang máy để di chuyển cho thuận tiện vì chân anh bị đau nhưng vẫn chưa được cấp phép.

Hiện, anh vẫn hoạt động nghệ thuật. Anh đóng phim truyền hình, tham gia biểu diễn sân khấu tại Nhà hát Tuổi trẻ. Nam nghệ sĩ đang gây chú ý với vai ông trùm Hưng "khẹc" trong phim Độc đạo.

Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi - Ý Lan.

Về đời tư, nghệ sĩ Chí Trung hạnh phúc bên bạn gái kém 18 tuổi là Á hậu Ý Lan. Anh nói mình may mắn khi tìm được một người bạn tri kỷ, thấu hiểu bên cạnh mình. Cả hai thường xuyên đi du lịch và thoải mái khi xuất hiện trong các video đời thường của nhau.

Anh không có quá nhiều lời mời quảng cáo hoặc đóng phim. Mới đây, anh được mời tham gia một vai trong phim truyền hình Độc đạo nhưng cát sê cũng chỉ đủ trang trải. Bởi vốn dĩ, trước nay không diễn viên nào nhờ đi đóng phim mà trở nên giàu có nếu không làm các công việc khác.

