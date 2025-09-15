Những thực phẩm ngon đến mấy cũng không nên ăn sống kẻo tự hại mình

Không nên ăn trứng sống

Nhiều người có thói quen ăn trứng lòng đào hoặc uống trứng sống vì cho rằng nó bổ dưỡng. Tuy nhiên, trứng sống có thể chứa vi khuẩn Salmonella, một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Các triệu chứng thường gặp khi nhiễm Salmonella bao gồm sốt, tiêu chảy, đau bụng và nôn mửa. Để đảm bảo an toàn, hãy nấu chín trứng cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ đều đặc lại.

Sắn (Khoai mì)

Sắn là một loại củ phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, sắn sống chứa hợp chất cyanide, một chất độc cực mạnh. Khi ăn sống, cyanide có thể gây ra ngộ độc cấp tính, với các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt và thậm chí tử vong nếu ăn với số lượng lớn. Luôn luôn luộc sắn thật kỹ trước khi ăn để loại bỏ độc tố này.

Nhiều loại thực phẩm không nên ăn sống kẻo mang họa vào thân. Ảnh: Getty Images

Măng tươi

Măng tươi có vị ngon và giòn, nhưng nó cũng chứa một lượng lớn cyanide tương tự như sắn. Khi măng được luộc chín, chất độc này sẽ bay hơi và không còn nguy hiểm. Ăn măng sống hoặc măng chưa được luộc kỹ có thể gây ngộ độc với các biểu hiện như rối loạn tiêu hóa, đau đầu và khó thở.

Ăn sống giá đỗ được không?

Giá đỗ là một món ăn kèm rất quen thuộc, nhưng nếu ăn sống, chúng có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn E. coli, Salmonella và Listeria. Môi trường ẩm ướt trong quá trình ủ giá là điều kiện lý tưởng để các vi khuẩn này phát triển. Tốt nhất, bạn nên chần qua giá đỗ bằng nước sôi trước khi ăn để đảm bảo an toàn.

Khoai tây

Khoai tây, đặc biệt là những củ có vỏ xanh hoặc đã nảy mầm, chứa solanine - một loại glycoalkaloid độc hại. Solanine có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu và thậm chí là hạ huyết áp. Nấu chín khoai tây sẽ giúp giảm lượng solanine, tuy nhiên, nếu khoai đã bị xanh hoặc nảy mầm nhiều, tốt nhất bạn nên vứt bỏ.

Thịt gia cầm và thịt lợn

Thịt gia cầm (gà, vịt) và thịt lợn sống chứa nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E. coli và Campylobacter. Những vi khuẩn này có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Vì vậy, luôn luôn nấu chín thịt thật kỹ cho đến khi không còn màu hồng ở bên trong.

Các loại đậu sống

Một số loại đậu như đậu thận (đậu tây), đậu nành hay đậu que sống chứa phytohemagglutinin - một loại độc tố có thể gây ra buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng. Mặc dù lượng độc tố trong mỗi loại đậu có thể khác nhau, nhưng để an toàn, bạn nên ngâm và nấu chín kỹ các loại đậu trước khi ăn.

An toàn thực phẩm là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Dù các món ăn sống có hấp dẫn đến đâu, bạn hãy luôn nhớ kiểm tra và chế biến đúng cách. Nấu chín thực phẩm không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn bảo vệ bạn khỏi những rủi ro sức khỏe không đáng có.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn