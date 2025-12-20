Thời gian:
Xe máy va chạm xe ô tô trên tuyến đường du lịch Mũi Né khiến một người tử vong

Trưa 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên địa bàn phường Mũi Né (khu vực TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ).

Trước đó, sáng cùng ngày, xe máy mang biển số 86B6-134.xx do ông N.V.Q (39 tuổi, ngụ phường Mũi Né) điều khiển lưu thông trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né. Khi đến đoạn qua khu phố Suối Nước phương tiện này xảy ra va chạm với ô tô mang biển số 47B-055.xx.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh.B.H

Tại hiện trường, xe máy va chạm vào phần hông xe ôtô. Phần đầu xe máy hư hỏng nặng, người điều khiển ngã xuống đường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hải sản trên xe máy ngã đổ rơi vãi xuống đường. Ảnh. B.H

Công an phường Mũi Né có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết liên quan, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV

