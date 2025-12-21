Người đàn ông kiện hôn thê, chia tay đòi quà vì cô ta 'ăn như hạm’

Dư luận Trung Quốc đang xôn xao vụ việc một người đàn ông kiện vợ sắp cưới và đòi tiền hẹn hò vì cho rằng cô ăn quá nhiều - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post, một người đàn ông Trung Quốc đang bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội sau khi anh ta kiện vị hôn thê để đòi lại toàn bộ số tiền đã chi cho cô, với lý do cô “ăn quá nhiều”.

Vụ việc này được truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 9-12 và sau đó nhanh chóng được lan truyền rộng rãi.

Theo trang Zonglan News, người đàn ông họ He, quê tỉnh Hắc Long Giang, đã khởi kiện bạn gái cũ họ Wang nhằm đòi lại 20.000 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu) tiền sính lễ mà gia đình anh đã đưa cho gia đình cô.

Anh He cũng yêu cầu cô trả lại 30.000 nhân dân tệ (khoảng 112 triệu đồng) là khoản chi tiêu trong thời gian hai người hẹn hò. Khoản tiền hẹn hò này bao gồm cả chi phí mua các vật dụng cá nhân như tất đen và đồ lót.

Được biết, anh He và cô Wang quen nhau qua mai mối, cùng là người trong một làng và đã đính hôn. Sau đó cả hai đến tỉnh Hà Bắc để cùng điều hành một quán malatang - món ăn đường phố phổ biến của Trung Quốc - do gia đình anh He sở hữu.

Cô Wang được cho là đã phụ giúp việc kinh doanh gia đình anh He trong vòng sáu tháng.

Tuy nhiên sau đó anh He tỏ ra không hài lòng, cho rằng cô “chỉ làm việc nhẹ” và “ăn malatang của quán mỗi ngày”.

“Cô ấy ăn malatang của chúng tôi mỗi ngày. Số hàng chúng tôi bán ra còn không đủ cho cô ấy ăn”, anh He kể với Đài Truyền hình Hắc Long Giang, đồng thời nói gia đình anh cũng không hài lòng với cô Wang, cho rằng cô đã “thay đổi”.

Tại phiên tòa, anh He trình lên danh sách các khoản chi cho bạn gái. Đáp lại, cô Wang cho rằng người đàn ông này “quá tính toán”.

“Anh ấy quá tính toán. Tôi là bạn gái của anh ấy. Chẳng lẽ anh không thích những chiếc tất và đồ lót anh mua cho tôi sao?”, cô Wang chất vấn anh He trước tòa.

Cuối cùng, tòa án không chấp nhận yêu cầu của anh He buộc cô Wang hoàn trả 30.000 nhân dân tệ chi phí hẹn hò, với lý do đây là những khoản chi cho vật dụng riêng tư, mang giá trị cảm xúc cho cả hai bên. Đối với khoản sính lễ 20.000 nhân dân tệ, tòa phán quyết người phụ nữ chỉ phải hoàn trả một nửa. Cả hai bên đều chấp nhận kết quả xét xử.

Vụ kiện nhanh chóng trở thành chủ đề “hot” trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng xôn xao chỉ trích người đàn ông.

“Nếu đã tính toán kỹ đến như vậy, sao anh ta không trả lương cho cô ấy?”, một người bình luận. Một người khác lại đưa ra lời khuyên giễu cợt: “Anh ta không nên lấy vợ, mà nên thuê bảo mẫu mới đúng”.

Trong khi đó, một bình luận khác bày tỏ sự vui mừng với cô Wang: “Chúc mừng người phụ nữ đã kịp rời bỏ một người đàn ông nhỏ nhen như thế này”.

Theo truyền thống Trung Quốc, sính lễ là khoản tiền gia đình chú rể trao cho gia đình cô dâu trước hôn nhân, như một sự thể hiện thiện chí để chào đón người phụ nữ về gia đình nhà chồng. Tuy vậy những năm gần đây, phong tục này ngày càng gây tranh cãi, khi nhiều ý kiến cho rằng nó đã lỗi thời và có nguy cơ biến phụ nữ thành “hàng hóa”. Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2021, tòa án có thể chấp nhận yêu cầu hoàn trả sính lễ nếu hai bên chưa kết hôn, chưa chung sống hoặc việc trao sính lễ gây khó khăn nghiêm trọng cho gia đình chú rể.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn