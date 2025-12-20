Nghệ An: Hơn 600 camera giám sát vi phạm giao thông trong đêm 'đi bão'

Theo dự báo tình hình sau chiến thắng 3-2 của Đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, lưu lượng người và phương tiện sẽ gia tăng đột biến. Trước thực tế này, bên cạnh việc tăng cường lực lượng và phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự, Công an tỉnh Nghệ An sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt là những hành vi quá khích, coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Hệ thống camera giám sát hiện có sẽ là kênh hỗ trợ quan trọng, giúp lực lượng chức năng xác định, truy vết và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình “đi bão”.

Hình ảnh ghi nhận qua hệ thống hơn 600 camera cho hình ảnh rõ nét mọi thời điểm.



Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người hâm mộ khi tham gia cổ vũ đội tuyển cần chấp hành nghiêm các quy định về giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn, văn minh.

Hệ thống hơn 600 camera được lắp đặt tại 191 điểm mục tiêu trên địa bàn thành phố Vinh cũ. Trong đó, tập trung tại các nút giao thông như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm và các mục tiêu quan trọng…

Tất cả hệ thống camera và hệ thống quản trị phần mềm, dữ liệu đều tích hợp, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện tìm kiếm thông minh, phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0. Trong đó, có một số tính năng, tác dụng quan trọng của hệ thống như: truy vết đối tượng; thiết lập tích hợp hỗ trợ phương án bảo vệ mục tiêu, dẫn đoàn và các phương án đảm bảo an ninh, trật tự khác; tầm kiểm soát theo biển kiểm soát, đặc điểm phương tiện…

Cảnh sát cơ động được huy động để kịp thời xử lý các sự việc có thể phát sinh.



Đặc biệt, hệ thống camera ngoài hỗ trợ điều tiết giao thông bằng việc kiểm đếm lưu lượng xe, tốc độ di chuyển của phương tiện để đánh giá tình trạng ách tắc, thì còn có tính năng phát hiện lỗi vi phạm trật tự ATGT. Cụ thể, các lỗi vi phạm như: Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; đi và chuyển hướng sai làn; vi phạm tốc độ, xe máy chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm…

Toàn bộ camera sẽ được truyền tín hiệu qua mạng cáp quang trực tiếp từ các điểm về Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh để xử lý, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

