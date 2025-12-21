Gia đình tuyển thủ U22 Việt Nam làm 70 mâm cỗ ăn mừng

Đại gia đình trung vệ Hiểu Minh sang Thái Lan cổ vũ tuyển U22 Việt Nam.

Chiều 20/12, gần 2 ngày sau đêm chung kết nơi tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, ông Nguyễn Tiến Quang (sinh năm 1973) - bố trung vệ Nguyễn Hiểu Minh - vẫn chưa hết khàn giọng song không thể giấu được niềm hân hoan trong lời nói.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông cho biết đã cùng gia đình, bạn bè và các cổ động viên Việt Nam có một đêm không ngủ, ăn mừng chiến thắng của các "chiến binh sao vàng" ngay tại Thái Lan.

"Đồng hành, cổ vũ con trong rất nhiều trận đấu song tối 18/12 thực sự là một đêm hạnh phúc, vỡ òa với gia đình chúng tôi. Những hình ảnh hôm đó thật đáng nhớ và có lẽ tôi sẽ khó có thể quên trong đời", ông bày tỏ.

"Đi bão" ở Thái Lan

Ngay khi biết tin tuyển U22 Việt Nam lọt vào bán kết SEA Games 33, ngày 15/12, đại gia đình hơn 20 người gồm bố mẹ, ông bà nội, ông ngoại, cô chú, cậu mợ đã mua vé máy bay sang Thái Lan để tiếp lửa cho Hiểu Minh và đồng đội.

Tối 18/12, gia đình trung vệ sinh năm 2004 sửa soạn từ sớm, cầm theo băng rôn in hình đội tuyển, hòa mình vào hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam trên khán đài sân Rajamangala.

Phút thứ 72, ông Quang thót tim khi con trai có cú đánh đầu từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận song bóng dội cột dọc.

"Tiếc chứ, lúc đó Việt Nam đã gỡ hòa, nếu pha ghi bàn đó thành công thì chúng ta đã sớm vươn lên dẫn trước. Nhưng dù sao, kết quả chung cuộc vẫn thật mãn nguyện khi chúng ta chiến thắng", ông kể.

Hơn 20 thành viên gia đình ông Quang sang Thái Lan từ ngày 15/12.

Ông Quang không thể quên giây phút trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cả khu vực khán đài như vỡ òa. Khi đó, Hiểu Minh cùng nhiều cầu thủ chạy tới khu vực người hâm mộ chia vui, tìm kiếm bóng dáng người thân. Thấy con trai bật khóc vì hạnh phúc, vợ chồng ông Quang cũng không thể kìm nổi nước mắt.

Trong buổi tối hân hoan, đại gia đình ông Quang di chuyển tới khu vực chợ đêm Bangkok, cùng nhiều cổ động viên Việt Nam khác ăn mừng chiến thắng. Mọi người thuê xe tuk tuk, dạo khắp thành phố như "đi bão", hòa chung không khí tưng bừng ở quê nhà.

"Đến 2-3h sáng, chúng tôi mới về tới khách sạn rồi tiếp tục ăn mừng tiếp đến 5h. Dù hò hét cả đêm, tôi chẳng thấy mệt gì mà chỉ tràn đầy hào hứng", ông kể.

Gia đình ông Quang thường xuyên đồng hành cổ vũ con trai trong các giải đấu.

Hôm sau, gia đình ông Quang lên chuyến bay trở về Việt Nam trước đội tuyển khoảng 30 phút. Thấy đông đảo cổ động viên, người hâm mộ chào đón các tuyển thủ ở sân bay, trong lòng ông không khỏi tự hào khi con trai góp công vào thành tích này.

Tại quê nhà thôn Hữu Bằng, xã Tây Phương (Hà Nội), gia đình ông Quang cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng, dự kiến 50-70 mâm cỗ để chung vui cùng họ hàng, làng xóm.

"Hiện, Hiểu Minh vẫn phải xem lại lịch tập trung cùng đội cho một giải giao hữu, có thể là ngày 21-22/12 sẽ về thăm nhà một chút. Chúng tôi sẽ tổ chức theo lịch nghỉ phép của con, khi nào con được về khoảng 3-4 ngày sẽ đãi tiệc, không sớm thì muộn, nhất định sẽ tổ chức", ông chia sẻ.

Ủng hộ con hết mình

Hai năm qua, Nguyễn Hiểu Minh là điểm tựa nơi hàng thủ câu lạc bộ PVF-CAND và U22 Việt Nam. Năm 2024, Hiểu Minh còn giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc giải hạng Nhất và trở thành cái tên đầy tiềm năng của bóng đá Việt.

Đằng sau sự trưởng thành, bản lĩnh của cầu thủ sinh năm 2004 là sự ủng hộ, động viên hết mình của gia đình.

Năm 9 tuổi, Hiểu Minh phải Nam tiến để thỏa ước mơ chơi bóng, bởi thời điểm đó, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF không đặt trụ sở tại Văn Giang (Hưng Yên) như bây giờ.

Trung vệ Hiểu Minh được gia đình hết lòng ủng hộ sự nghiệp bóng đá.

Thấy con đam mê, ông Quang cùng vợ, bà Thanh Hà, thậm chí vào TP.HCM, thuê cửa hàng kinh doanh đồ nội thất để ở gần con. Đến khi Hiểu Minh trở lại Bắc, vợ chồng ông cũng tạm dừng việc kinh doanh để đồng hành.

"Gia đình tôi đều thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, bóng chuyền. Không biết có phải Hiểu Minh thừa hưởng điều đó từ gia đình không", ông Quang nói, cho biết thêm từ năm 1-2 tuổi, món đồ chơi nam trung vệ yêu thích nhất là trái bóng tròn.

Từ khi xác định ủng hộ con theo bóng đá chuyên nghiệp, vợ chồng ông Quang hiểu đây là môn thể thao khắc nghiệt, ngoài sự nỗ lực đôi khi phải cần chút may mắn. Ông luôn động viên con cố gắng luyện tập, mài giũa khả năng.

Cũng từ khi con ra sân thi đấu, từ các giải lứa U, sau đó là hạng Nhất, V-League, gia đình ông đều sắp xếp ra sân cổ vũ. Gần như mọi trận đấu con trai góp mặt tổ chức ở khu vực phía Bắc, vợ chồng ông đều không vắng mặt. Trong nhà, từ ông bà đến các cô chú, cậu mợ cũng đều là "fan ruột" của Hiểu Minh.

Với sự thành công của con trai ở SEA Games 33, ông Quang càng mãn nguyện, tự hào khi con dần chinh phục được những thành tích mới. Song, ông cũng luôn dặn con "vui thì vui, vẫn phải nhớ trở về mặt đất để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới".

"Gần nhất là giải U23 châu Á vào đầu năm sau, tôi hy vọng con trai có thể tiếp tục được góp sức, cống hiến cho đội tuyển và cùng đồng đội đem về thành tích tốt. Gia đình luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho con", ông Quang bày tỏ.

Tác giả: Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn tin: znews.vn