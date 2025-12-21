Dự kiến cần ít nhất 5 trường trực thuộc mới trở thành đại học

Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học, lấy ý kiến đến hết ngày 28-12.

Theo dự thảo, để được công nhận là "đại học", về cơ cấu ngành và quy mô đào tạo, cơ sở giáo dục phải có ít nhất 5 trường thành viên (tăng 2 trường so với hiện tại), tối thiểu 25 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ (tăng 15 ngành), đào tạo chính quy từ 25.000 người trở lên (tăng 10.000 người học).

Về đội ngũ giảng viên phải có tối thiểu 5% giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy, đội ngũ giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ đạt tối thiểu 60%.

Tỉ lệ người học trình độ sau đại học trên tổng số quy mô đào tạo chính quy đạt tối thiểu 20%, tỉ lệ sinh viên quốc tế theo học các chương trình đào tạo chính quy cấp văn bằng đạt tối thiểu 3%.

Về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, yêu cầu tỉ lệ sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bình quân đạt tối thiểu 2,5 điểm quy đổi trên một giảng viên/năm; tỉ trọng thu từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt tối thiểu 20% tổng thu của cơ sở giáo dục đại học.

Đặc biệt, các điều kiện quy định trên phải được duy trì liên tục tối thiểu 3 năm trước thời điểm nộp hồ sơ chuyển từ "trường đại học" lên "đại học".

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dự kiến siết điều kiện thành lập "trường" trong các "trường đại học", trong đó trường trực thuộc phải có tối thiểu 5 ngành đào tạo tất cả các trình độ của giáo dục đại học, quy mô đào tạo từ 5.000 người học (tăng 3.000 người học so với hiện tại).

Tiêu chí chuyển "trường đại học" thành "đại học" dự kiến thay đổi như sau:

Hiện tại trên cả nước có 12 đại học, riêng trong năm 2025 có 3 "trường đại học" được chuyển thành "đại học", gồm: Đại học Phenikaa, Đại học Cần Thơ, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Các đại học trước đó, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Duy Tân.

Hiện Nhà nước không ưu tiên gì cho đại học hơn trường đại học. Nhưng khi chuyển đổi, các đại học quản trị tốt hơn, tận dụng được tài nguyên, nguồn lực hiệu quả hơn, có năng lực tự chủ cao hơn, đó là lợi thế để các cơ sở tiếp tục phát triển.

