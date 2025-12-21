Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, hai thiếu niên tử vong sau va chạm với xe tải

Ngày 20/12, Công an phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể H.C.T. (SN 2008, ngụ phường Khánh Hội) và L.M.H. (SN 2009, ngụ phường Xóm Chiếu) cho người nhà đem về lo hậu sự.

2 thiếu niên bị xe tải cuốn vào gầm tử vong tại chỗ.



Trước đó khoảng 23h ngày 19/12, T. và H. điều khiển xe máy BKS 59N1-341..lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (hướng từ đường Nguyễn Thị Thập về cầu Kênh Tẻ).

Khi còn cách cầu Kênh Tẻ khoảng 50m, thuộc phường Tân Hưng, xe máy của 2 thiếu niên va chạm với xe tải BKS 50H-005.. do tài xế P.H.N. (SN 1989, quê Cần Thơ) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến 2 thiếu niên bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại chỗ. Sự cố xảy ra khiến khu vực cầu Kênh Tẻ bị ùn ứ.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn