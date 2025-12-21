Tưởng cá lớn, ai ngờ lưỡi câu móc trúng thi thể dưới hồ nước

Ngày 20/12, Công an phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể người đàn ông được phát hiện dưới một hồ nước trên phường Tân Khánh vào bệnh viện khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Công an phong tỏa hiện trường vụ phát hiện thi thể dưới hồ nước.

Theo đó vào sáng cùng ngày, một nam thanh niên đến hồ nước trên đường Trần Đại Nghĩa câu cá. Sau khi quăng câu, nam thanh niên kéo nhợ vào thì phát hiện nặng tay.

Tưởng cá lớn, nam thanh niên ra sức kéo, tuy nhiên khi gần thu hết nhợ, nam thanh niên hoảng hốt khi phát hiện không phải cá mà là thi thể một người đàn ông nên báo với Công an.

Tại hiện trường nạn nhân mặc quần Jeen ngắn, áo thun, trên người không có giấy tờ tùy thân.

