Xe ben tông xe tải, xe tải tông xe rác rồi lật ngang đường

Xe tải bị xe ben tông lật ngang đường - Ảnh: T.T.

Chiều 20-12, Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe trên đường HL 412, phường Tân Uyên, TP.HCM (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe ben chạy trên đường HL 412 đã tông trúng đuôi xe tải khiến xe này lao về phía trước, va trúng phần đuôi xe rác rồi bị lật ngang đường.

Xe ben còn va trúng một xe tải chạy chiều ngược lại khiến xe này bị rách thùng xe.

Vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe không có thương vong về người nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, 3 xe bị hư hỏng. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: T.T.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, tại hiện trường nơi xảy tai nạn có một xe tải đang dừng để bốc hàng, cùng chiều với xe ben. Sau tai nạn, xe rác không bị ảnh hưởng nên đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Tác giả: Tuấn Duy

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ