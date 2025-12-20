Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông nguy hiểm trên biển Đông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, dự báo sẽ diễn biến phức tạp từ đêm 20/12 đến ngày 22/12/2025. Các khu vực biển từ Bắc Biển Đông đến Nam Biển Đông sẽ phải đối mặt với gió mạnh và sóng lớn, đe dọa đến hoạt động của tàu thuyền.



Tình hình hiện tại và dự báo diễn biến

Hiện tại, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Trong 24 giờ tới, gió sẽ mạnh dần, đặc biệt là khu vực Bắc Biển Đông và Giữa Biển Đông.

Cụ thể, tình hình thời tiết các khu vực biển dự báo như sau:

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Biển động.

Vịnh Bắc Bộ: Gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Biển động.

Vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2,5-3,5m. Biển động.

Ngoài ra, đêm 20/12 và ngày 21/12, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn mưa dông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Cảnh báo thiên tai và nguy cơ tác động

Diễn biến gió mạnh và sóng lớn vào đêm 21/12 và ngày 22/12:

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và Giữa Biển Đông: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Mức độ rủi ro thiên tai trên biển được đánh giá là cấp 2.

Khuyến cáo cho tàu thuyền và người dân

Các tàu thuyền đang hoạt động hoặc có dự định ra khơi trong các khu vực biển nêu trên cần đặc biệt lưu ý tình hình thời tiết bất thường. Các phương tiện nên hạn chế ra khơi và chủ động phòng tránh nguy cơ gặp phải sóng lớn và gió mạnh, nhất là trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống ở các khu vực ven biển, đặc biệt là các tàu thuyền, cần chú ý theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời di chuyển, tránh xa các khu vực có sóng lớn và gió mạnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV