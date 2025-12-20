3 lần tự sát bất thành sau khi chém vợ trọng thương

Võ Văn Tiến, người chồng dùng dao chém vợ rồi tự sát nhưng bất thành - Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Tiến (39 tuổi, trú thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó ngày 12-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác về vụ giết người xảy ra cùng ngày tại thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình.

Kết quả điều tra xác định Võ Văn Tiến và vợ là chị P.T.N.L. (36 tuổi) chung sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2.

Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 11-12, khi chị L. viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý, từ đó nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12-12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị L. gây thương tích nặng. Sau đó chị L. may mắn vùng chạy thoát ra ngoài kêu cứu, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây treo cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không chết.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ