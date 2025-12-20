Nhộn nhịp không khí mua sắm tại trung tâm thương mại lớn nhất Nghệ An

Vincom Plaza Vinh có 37 tầng, trong đó có 5 tầng là trung tâm thương mại . Ảnh: Mai Liễu
Hai ngày qua, hàng nghìn người dân đã đến trung tâm thương mại để tham quan, mua sắm. Ảnh: Mai Liễu
Các khu vực mua sắm, vui chơi, giải trí trong trung tâm thương mại được bố trí hợp lý, tạo thuận tiện tối đa cho khách hàng ở mọi lứa tuổi. Ảnh: Mai Liễu
Các gian hàng thực phẩm thu hút đông đảo người tiêu dùng. Ảnh: Mai Liễu
Chị Nguyễn Thị Phương Thuỳ (Phường Trường Vinh) chia sẻ: "Là người thích mua sắm nên tôi rất háo hức trước các quầy hàng lớn ở đây. Hệ thống siêu thị, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng phong phú về chủng loại, nhiều phân khúc, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chất lượng, chính hãng, giá cả minh bạch".Ảnh: Mai Liễu
Bố con anh Đỗ Đức Nguyên (phường Vinh Phú) vui vẻ trước không khí mua sắm rộn ràng. Anh chia sẻ: "Điều kiện kinh tế - xã hội của người dân ngày một nâng cao nên nhu cầu tiêu dùng cũng cao hơn. Tôi vui khi có thêm trung tâm thương mại lớn, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống". Ảnh: Mai Liễu
Chị em thích thú với sản phẩm may mặc của các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Mai Liễu
Các bạn trẻ quan tâm, mua sắm các sản phẩm có thương hiệu. Ảnh: Mai Liễu
Các em học sinh thích thú với không gian sách và thiết bị trường học rộng lớn. Ảnh: Mai Liễu
Mặt hàng chăn, ga, gối, đệm được nhiều người tiêu dùng tham quan, mua sắm. Ảnh: Mai Liễu
Gian hàng chăm sóc sức khoẻ cũng thu hút người tiêu dùng. Trung tâm thương mại vừa khai trương nên các cửa hàng đều triển khai chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: Mai Liễu
Trong trung tâm thuơng mại có nhiều không gian vui chơi, ẩm thực, giải khát, phục vụ đa dạng nhu cầu của người dân. Ảnh: Mai Liễu
Không khí mua sắm nhộn nhịp trong dịp khai trương trung tâm thương mại, Giáng sinh và Tết dương lịch đang cận kề. Ảnh: Mai Liễu
Đông đảo các bạn trẻ đang đến check-in tại trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Liễu
Tác giả: Mai Liễu
Nguồn tin: congthuong.vn