Nhộn nhịp không khí mua sắm tại trung tâm thương mại lớn nhất Nghệ An

Bố con anh Đỗ Đức Nguyên (phường Vinh Phú) vui vẻ trước không khí mua sắm rộn ràng. Anh chia sẻ: "Điều kiện kinh tế - xã hội của người dân ngày một nâng cao nên nhu cầu tiêu dùng cũng cao hơn. Tôi vui khi có thêm trung tâm thương mại lớn, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống". Ảnh: Mai Liễu