Hiệu quả của liệu pháp Oxy cao áp trong phục hồi sau đột quỵ tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

Không gian trung tâm Oxy cao áp thoáng mát, hiện đại

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi. Việc can thiệp sớm và đúng phương pháp quyết định lớn đến khả năng hồi phục. Tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc (P. Vinh Hưng - Nghệ An), liệu pháp Oxy cao áp đang được xem như một hướng điều trị quan trọng trong phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau đột quỵ.

Bệnh viện đã đầu tư hệ thống buồng Oxy cao áp đa ngăn 12 chỗ hiện đại cùng Trung tâm Phục hồi chức năng công nghệ cao ứng dụng Robot. Mô hình kết hợp YHCT - PHCN công nghệ cao và Oxy cao áp giúp tối ưu hiệu quả điều trị trong “giai đoạn vàng” của phục hồi.

Buồng điều trị Oxy cao áp hiện đại tại bệnh viện YHCT Nguyên Phúc



Một trong những trường hợp điển hình là ông N.D.Q (76 tuổi), nhập viện với tình trạng liệt nửa người trái, tay yếu, chân vận động hạn chế và phải di chuyển bằng xe lăn. Sau hội chẩn, bác sĩ xây dựng phác đồ gồm liệu pháp Oxy cao áp, tập PHCN công nghệ cao và các phương pháp YHCT nhằm phục hồi vận động và nâng cao thể trạng.

Sau 6 buổi Oxy cao áp kết hợp trị liệu phục hồi, bệnh nhân ghi nhận cải thiện rõ rệt. “Tôi thấy khỏe hơn, đêm ngủ tốt hơn. Trước phải ngồi xe lăn, giờ tôi có thể tự đi lại”, ông Q chia sẻ. Kết quả này cho thấy tiềm năng của Oxy cao áp trong việc cải thiện chức năng thần kinh và hỗ trợ bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt thường ngày.

Bệnh nhân N.D.Q vui vẻ trao đổi với bác sĩ về những thay đổi tích cực trong quá trình điều trị của mình.



Trong môi trường điều trị, người bệnh được hít thở 100% oxy tinh khiết dưới áp suất cao, giúp tăng lượng oxy hòa tan trong máu, đưa oxy nhanh đến vùng não tổn thương, kích thích tái tạo tế bào thần kinh, giảm phù não, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ phục hồi tổng thể. Theo các chuyên gia, 2 - 3 tháng đầu sau đột quỵ là giai đoạn then chốt quyết định mức độ hồi phục, việc ứng dụng Oxy cao áp đúng thời điểm sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả điều trị.

Người bệnh được điều trị trong buồng Oxy cao áp với áp suất được kiểm soát nghiêm ngặt.



Không chỉ đầu tư thiết bị, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc còn xây dựng đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng được đào tạo tại các bệnh viện lớn. Bệnh viện định hướng tiếp tục mở rộng kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực thần kinh đột quỵ, cơ xương khớp và PHCN, hướng tới trở thành địa chỉ uy tín khu vực Bắc Trung Bộ.

Đội ngũ bác sĩ – kỹ thuật viên Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đồng hành cùng người bệnh trong quá trình phục hồi.



Với sự kết hợp giữa Oxy cao áp, YHCT và PHCN công nghệ cao, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đang mở ra cơ hội phục hồi tốt hơn cho người bệnh sau đột quỵ, góp phần giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

