Khoai lang chớ dại ăn cùng thứ này kẻo mang họa vào thân

Thực phẩm quá nhiều tinh bột

Bản thân khoai lang đã là nguồn tinh bột phức hợp và chất xơ tuyệt vời. Nếu bạn kết hợp khoai lang với một lượng lớn các thực phẩm giàu tinh bột khác như cơm trắng, bún, phở, hoặc bánh mì, bạn đang đặt một gánh nặng lớn lên hệ tiêu hóa. Việc tiêu hóa đồng thời quá nhiều tinh bột sẽ khiến dạ dày làm việc quá tải, dễ dẫn đến cảm giác đầy bụng, chướng hơi và khó tiêu kéo dài. Nên xem khoai lang như một món thay thế tinh bột chính, chứ không phải là món ăn kèm.

Đồ uống có cồn (rượu, bia)

Không nên ăn khoai lang khi đang sử dụng rượu, bia hoặc các đồ uống có cồn. Cồn là chất kích thích mạnh, khiến dạ dày tăng tiết axit. Khoai lang, đặc biệt khi ăn quá nhiều, cũng có thể kích thích dạ dày tiết axit nhẹ. Sự kết hợp giữa cồn và khoai lang sẽ làm tăng nguy cơ trào ngược axit, ợ nóng và gây khó chịu hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề dạ dày sẵn có.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Các loại hải sản giàu protein (cua, tôm)

Mặc dù không có chống chỉ định nghiêm ngặt, việc ăn khoai lang cùng lúc với các loại hải sản giàu protein và khó tiêu hóa như cua, tôm không được khuyến khích cho người có dạ dày yếu. Sự kết hợp giữa tinh bột, chất xơ từ khoai và khối lượng protein khó phân giải từ hải sản có thể làm chậm quá trình tiêu hóa tổng thể. Điều này dễ dẫn đến đầy hơi, đau bụng, hoặc khó tiêu do hệ tiêu hóa phải xử lý quá nhiều thành phần phức tạp cùng một lúc.

Thực phẩm chứa axit tannic

Các loại trái cây có vị chát như quả hồng, ổi xanh, hoặc cà chua xanh chứa hàm lượng axit tannin cao. Khi các hợp chất tannin này gặp axit trong dạ dày và kết hợp với tinh bột, chất xơ của khoai lang, chúng dễ dàng tạo thành các chất kết dính hay còn gọi là sỏi dạ dày (bã thức ăn). Đây là tình trạng nguy hiểm có thể gây tắc nghẽn, đau bụng dữ dội và cần can thiệp y tế.

Chuối tiêu

Nhiều người có thói quen ăn chuối tráng miệng ngay sau khi ăn khoai lang. Cả khoai lang (giàu chất xơ) và chuối (giàu kali và chất xơ) đều có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột. Nếu ăn chúng quá gần nhau, đặc biệt là loại chuối tiêu (có vị chát nhẹ) và khi dạ dày đang trống, sự kết hợp này có thể gây ra tăng nhu động ruột quá mức, dẫn đến đầy hơi, khó tiêu hoặc tiêu chảy nhẹ ở một số người nhạy cảm. Nên để khoảng cách giữa hai loại thực phẩm này ít nhất 2 đến 3 giờ.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn