Cháy phòng xông hơi khiến cặp vợ chồng tử vong

Lực lượng cứu hỏa cho biết đã phát hiện cặp vợ chồng gần cửa trong trạng thái bất tỉnh, và người chồng đã che chắn cho vợ mình

Nạn nhân Matsuda Masanari, 36 tuổi, chủ một cửa hàng làm đẹp và vợ, chị Yoko, 37 tuổi, một kỹ thuật viên làm móng, đã tử vong sau khi hỏa hoạn bùng phát trên tầng 3 của một phòng xông hơi ở khu vực Akasaka, quận Minato, Tokyo vào ngày 15-12.

Lực lượng cứu hỏa nói rằng khi đến hiện trường thì thấy cửa phòng đóng và tay nắm cửa cả trong và ngoài đã bị rơi ra. Họ cho biết đã phát hiện cặp vợ chồng gần cửa trong trạng thái bất tỉnh, và người chồng đã che chắn cho vợ mình.

Cảnh sát Tokyo cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong chính xác, song lưu ý rằng nguyên nhân tử vong không phải là do chấn thương.

Cặp vợ chồng được cho là đã bị mắc kẹt trong phòng sau khi đến phòng xông hơi vào khoảng 11h hôm đó. Sau đó khoảng 1 giờ, chuông báo động vang lên và nhân viên đã gọi cứu hỏa.

Cảnh sát tin rằng đám cháy bắt đầu khi có một chiếc khăn chạm vào đá nóng. Hiện cảnh sát đang điều tra chi tiết, bao gồm cả thời điểm đám cháy bùng phát.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: anninhthudo.vn