Cúm A/H3N2 có thể biến chứng viêm não

Phụ huynh cho trẻ tiêm vắc-xin cúm và phế cầu phòng bệnh tại VNVC Long Thạnh Mỹ, TPHCM. Ảnh:Diệu Thuần

Thời gian qua, các bệnh viện nước ta ghi nhận nhiều trẻ bị biến chứng viêm não do mắc cúm A. Như Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên đầu tháng 12 ghi nhận hai trẻ mắc cúm A, nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục không hạ, co giật, hôn mê, giãn đồng tử, chết não.

Cả hai bé được chuyển đến tuyến trên, một bé 6 tuổi đã tử vong. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tháng 11 điều trị cho 80 trẻ mắc cúm A biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim.

Theo BS.CKI Tống Thị Ngọc Cầm, Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, viêm não là biến chứng nghiêm trọng của cúm, tỷ lệ tử vong khoảng 30% và nếu sống sót, khoảng một phần ba trẻ phải chịu di chứng thần kinh. Phân tích y khoa cho thấy bệnh não liên quan cúm gặp nhiều ở trẻ 6-18 tháng tuổi, chủ yếu do virus cúm A.

Khi mắc cúm, hệ miễn dịch trẻ suy yếu, niêm mạc đường hô hấp bị tổn thương tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm, virus khác xâm nhập gây ra tình trạng bội nhiễm tăng nguy cơ biến chứng nặng, trong đó có viêm não. Các tác nhân thường gặp là phế cầu khuẩn, tụ cầu vàng, Haemophilus influenzae.

Theo bác sĩ Cầm, viêm não do cúm ở trẻ diễn tiến nhanh, khó lường, trong đó thể hoại tử cấp tính gây tử vong hoặc tàn tật thần kinh ở khoảng 70% ca. Khi virus tấn công não, trẻ thường sốt cao không đáp ứng thuốc hạ sốt, nôn ói, co giật, hôn mê và có thể tử vong trong vòng 48 giờ nếu không cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Cầm khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ mắc cúm, cần chăm sóc đúng cách, tuân thủ đơn thuốc và đưa trẻ nhập viện ngay khi có dấu hiệu bất thường như sốt cao, co giật, khó thở...

Tác giả: Phúc Minh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn