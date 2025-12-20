Giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h khép lại với nhiều cảm xúc

Chiều 20/12, Lễ bế mạc giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h do Công ty Cổ phần Truyền thông 24h Online tổ chức đã diễn ra tại sân T.H.A số 6 đường Trương Văn Lĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Trọng Đức - Trưởng Ban tổ chức chương trình thay mặt giải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu, nhà tài trợ, vận động viên, đội ngũ trọng tài, tình nguyện viên và toàn thể khán giả đã đồng hành, góp phần tạo nên thành công của mùa giải.

Theo ông, giải đấu đã ghi dấu ấn đặc biệt với 40 vận động viên tham gia, thi đấu công bằng và nhiệt huyết. Song song với những trận tranh tài hấp dẫn, giải đấu còn lan tỏa giá trị nhân văn mạnh mẽ.

Ông Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp và ông Lê Văn Giáp - Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 24h lên trao giải cho các đội xuất sắc nhất giải

Giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, khách mời và các nhà hảo tâm chia sẻ, ủng hộ người dân khó khăn ở Minh Hợp là xã miền Tây Nghệ An, góp phần nhỏ bé mang lại một mùa Xuân ấm áp khi cái Tết cận kề.

"Những đóng góp của cộng đồng đã thắp lên hy vọng mới, mang đến nguồn động lực thiết thực cho những hoàn cảnh kém may mắn – đây cũng là thông điệp cốt lõi mà Xuân Yêu Thương' muốn gửi gắm", ông Đặng Trọng Đức chia sẻ.

Trưởng Ban tổ chức giải Pickleball Xuân Yêu Thương nhấn mạnh: Giải đấu hôm nay khép lại, nhưng tinh thần ‘Xuân Yêu Thương’ – tinh thần sẻ chia, lòng tốt và nhân ái, sẽ còn tiếp tục lan tỏa, vượt ra ngoài sân đấu, đến với cộng đồng và những người đang cần được giúp đỡ.

"Lễ bế mạc cũng là dịp tôn vinh các vận động viên xuất sắc. Ban Tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục được gặp lại các vận động viên tại các mùa giải tiếp theo, mang theo nhiều hy vọng mới và mục tiêu tốt đẹp hơn cho cộng đồng", ông Đặng Trọng Đức bày tỏ.

Giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h diễn ra hấp dẫn thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Cặp vận động viên Thái ''Dê'' – Hoàng ''Banana'' đã xuất sắc giành ngôi Vô địch. Giải Nhì thuộc về Dũng Việt Nhật – Tuấn Picklezone. Hai cặp vận động viên Quốc Huy – Trọng Đức và Văn Bình – Xuân Anh đồng giải Ba.

Cặp vận động viên Quang Thái – Bá Hoàng đã xuất sắc giành ngôi Vô địch Giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h

Vận động viên Thái ''Dê'' (Quang Thái) người vừa giành chức vô địch giải chia sẻ rằng chính ý nghĩa nhân văn của giải đấu – việc đồng hành cùng chương trình “Xuân Yêu Thương” – đã khiến anh Thái quyết định tham gia giải.

"Mặc dù hiện nay có rất nhiều giải đấu thể thao được tổ chức hàng tháng, thậm chí hàng tuần, nhưng Giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h vẫn mang đến một thông điệp đặc biệt, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần thiện nguyện", Quang Thái chia sẻ.

Quang Thái cũng đánh giá cao công tác tổ chức của giải, từ việc đầu tư sân đấu chất lượng đến việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chuẩn bị hậu cần chu đáo. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức đã tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, bổ ích và giàu ý nghĩa cho các vận động viên.

Vận động viên Hoàng ''Banana'' (Bá Hoàng) chia sẻ, anh và đồng đội đã trải qua những phút giằng co gay cấn, khi mà chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay rất cao, quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc.

Bá Hoàng cho biết, anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi nhận giải. Anh đánh giá cao quy mô và sự chuyên nghiệp của giải, đặc biệt là công tác điều hành nghiêm túc của các trọng tài, thể hiện sự công bằng và chất lượng cao trong toàn bộ quá trình thi đấu.

Cả hai vận động viên đều bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp của giải đấu, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần thể thao và giá trị nhân văn mà giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” hướng tới.

Giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h đã khép lại thành công. Sân chơi mà các đơn vị, doanh nghiệp, nhà báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã toả sáng không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Một số hình ảnh ấn tượng tại giải Giải Pickleball “Xuân Yêu Thương” lần thứ nhất năm 2025 tranh cup Nghệ An 24h:

Các cặp vận động viên đã phối hợp với nhau hết sức ăn ý, cống hiến cho khán giả những pha bóng kịch tính, hấp dẫn

Giải thu hút được đông đảo sự tham gia cổ vũ của khán giả

Bà Hoàng Thị Hoa - Đại diện nhà đơn vị Picklezone Ngư Hải lên trao giải cho 2 cặp vận động viên Quốc Huy – Trọng Đức và Văn Bình – Xuân Anh đồng giải Ba

Ông Chu Quang - TGĐ hệ thống Bệnh viện Mắt Hà Nội lên trao giải cho cặp vận động viênDũng Việt Nhật – Tuấn Picklezone đạt giải nhì

Các đại biểu cùng Ban tổ chức và các vận động viên chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: H.N

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn