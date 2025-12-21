Nỗi lo với iPhone gập

Chưa ra mắt, iPhone Fold lại đối diện nguy cơ thiếu nguồn cung. Ảnh: 9to5mac.

Một số thông tin cho rằng Apple sẽ công bố iPhone màn hình gập đầu tiên vào mùa thu năm 2026, cùng với iPhone 18 Pro. Dường như công ty giữ nguyên kế hoạch ra mắt nhưng việc giao hàng có thể mất nhiều thời gian.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, tiến độ phát triển iPhone Fold bị chậm so với kế hoạch của Apple. Công ty vẫn công bố thiết bị này vào nửa cuối năm sau, nhưng việc giao hàng có thể bị trì hoãn do những thách thức về năng suất và sản lượng ban đầu.

Điều đó sẽ khiến cho nguồn cung hạn chế, ít nhất là trong vài tháng đầu sau khi ra mắt. Kết hợp với nhu cầu lớn, ​​có thể dẫn đến tình trạng thiếu iPhone Fold ít nhất cho đến cuối năm 2026.

Ming-Chi Kuo là một trong những nhà phân tích uy tín, thường xuyên đưa ra các dự báo chính xác liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Apple, nhưng tiết lộ mới nhất của ông lại mâu thuẫn với một vài dự đoán trước đó.

Từng có nguồn tin cho rằng iPhone Fold đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu và chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiền sản xuất. Ngay sau đó, một báo cáo tiết lộ Apple chỉ còn một vài chỉnh sửa nhỏ trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt thiết bị. Kế tiếp, xuất hiện các bản vẽ CAD với kích thước chi tiết của thiết bị.

iPhone màn hình gập dự kiến ​có thiết kế gập dọc kiểu quyển sách, với màn hình ngoài 5,5 inch cùng màn hình trong 7,7 inch. Mục tiêu chính của Apple là tạo ra một màn hình rộng, không có nếp gấp khi mở ra. Đây sẽ là chiếc iPhone đắt nhất từ ​​trước đến nay, được dự đoán có giá từ 2.000-2.500 USD.

Gia nhập phân khúc smartphone màn hình gập, Apple sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các thương hiệu khác. Huawei, nhà sản xuất thống trị thị trường điện thoại gập tại Trung Quốc, vừa ra mắt Mate X7 và dự kiến ​​phát hành Pura X2 vào đầu năm tới.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 của Samsung sẽ tiếp nối thành công từ thế hệ Galaxy Z Fold7. Motorola cũng có thể ra mắt một chiếc điện thoại gập dọc vào năm 2026.

iPhone Fold là một trong những smartphone được mong chờ nhất năm 2026, nhưng nếu nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, thiết bị này có thể gây thất vọng về mặt doanh số.

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nguồn tin: znews.vn