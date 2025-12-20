Nghệ An đẩy mạnh cải cách để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh

Thực hiện Kết luận số 27-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 14055/UBND-TH, yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Trong công tác điều hành năm 2026, tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 được chỉ đạo theo hướng tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, có tính kết nối và lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Hội thảo “Khám phá cơ hội đầu tư vào Nghệ An” được tổ chức tại thủ đô New Delhi, trong chuyến thăm, làm việc tại Ấn Độ.

Nghệ An tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực. Cùng với đó là việc cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách; tăng cường kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng công khai, minh bạch và đúng quy định.

Giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, qua đó góp phần tăng thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư. Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng và đất đai.

Song song với đó, Nghệ An tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh, sớm đưa các dự án đã đăng ký đi vào hoạt động, bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế địa phương.

Năm 2026, nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoặc đưa vào khai thác, sử dụng. Trong đó, việc đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh vào khai thác, cùng với triển khai các dự án trọng điểm như Cảng nước sâu Cửa Lò, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy, các khu công nghiệp Thọ Lộc B, VSIP 3, WHA 2 được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Nghệ An cũng yêu cầu bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, coi đây là yếu tố quan trọng để các chủ trương, chính sách được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, đồng bộ từ thể chế, hạ tầng đến cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng và hấp dẫn hơn.

Đây không chỉ là tiền đề quan trọng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo động lực tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn