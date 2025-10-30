Nhức nhối xe chở khách tại KCN VSIP Nghệ An

Xe móp đầu, mất đuôi, hết đăng kiểm...

Thời gian gần đây, tình trạng nhiều xe vận chuyển hành khách là công nhân thuộc KCN Vsip Nghệ An (khu vực xã Hưng Nguyên) xảy ra nhiều tồn tại, bất cập.

Những xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không phù hiệu tuyến... "đua nhau" chở khách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Ghi nhận của phóng viên tại nhiều thời điểm, cho thấy nhiều bất cập khiến ai nấy không khỏi giật mình.

Xe móp đầu, mất đuôi.

Sáng 22/10, có mặt tại khu vực đón trả khách tại 1 công ty thuộc KCN Vsip Nghệ An (đóng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cũ), phóng viên ghi nhận được nhiều xe có dấu hiệu vi phạm quy định.

Theo đó, khoảng 7h25 phút cùng ngày, xe ô tô chở khách mang BKS 37H - 07541 có logo "Thảo Nhi" vận chuyển một số công nhân đến khu vực bãi đón trả khách của Công ty TNHH X...

Theo quan sát, xe khách này có đầy đủ các tem đăng kiểm, tem phí đường bộ và tem phù hiệu. Tuy nhiên, điều đáng nói là thời hạn của các tem đăng và tem phí đường bộ của xe này đã hết hạn từ tháng 9/2025.

Xe logo "Thảo Nhi" hết hạn kiểm định vẫn ngang nhiên chở khách.

Trái với xe "Thảo Nhi", một xe ô tô chở khách 29 chỗ khác mang BKS 38H-031XX lại không hề có bất cứ một tem kiểm định hay phù hiệu nào ở đầu xe theo quy định.

Tại một số khu vực dừng đậu của các xe vận chuyển công nhân cho KCN VSIP Nghệ An, phóng viên tiếp tục ghi nhận được vô số xe có dấu hiệu hư hỏng xuống cấp. Mặc dù thời gian kiểm định vẫn còn, song khi nhìn vào thực tế của xe bất cứ ai cũng không khỏi lo lắng, bất an.

Vẫn ngang nhiên chở khách

Theo chân các cán bộ CSGT Công an tỉnh Nghệ An phụ trách tuyến Quốc lộ 46 - trục đường chính các phương tiện vận chuyển công nhân từ các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên (cũ) phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam còn tận mắt thấy thêm nhiều bất cập từ các xe chở khách.

Đáng kể, khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra, các lái xe mới vội "hoàn thành" một số quy định.

Tài xế logo "Luận Yến" ghi vội Lệnh vận chuyển đối phó với CSGT.

Đơn cử, tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách mang logo "Luận Yến", có BKS 50F-000.13 mới ghi vội "Lệnh vận chuyển" có đóng dấu đỏ sẵn của Chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ vận tải HM.

Đối với nội dung trong "Lệnh vận chuyển" càng khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Theo đó, lý do vận chuyển là: xe tải chở hàng hóa, xe hợp đồng, xe tham quan du lịch theo quy định luật đường bộ. Xe có lộ trình từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành trên cả toàn quốc và ngược lại.

Nhồi nhét, chở quá số người quy định.

Tuy nhiên, theo thừa nhận của tài xế thì xe khách 50F-000.13 đang vận chuyển công nhân đến các nhà máy thuộc KCN VSIP.

Không dừng lại ở đó, xe ô tô giường nằm mang BKS 37H-11775 cũng của nhà xe "Luận Yến" cũng "dính" một số lỗi tương tự xe 50F-000.13. Đặc biệt, thời điểm kiểm tra, phần kính chắn gió của xe này bị nứt nẻ, không đảm bảo an toàn.

Một số xe vi phạm vị CSGT xử lý.

Theo ghi nhận tại nhiều thời điểm, thực trạng bất cập của các xe vận chuyển hành khách đến KCN VSIP Nghệ An đang tồn tại nhiều bất cập, nhức nhối. Điều này đã tồn tại trong một thời gian nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn