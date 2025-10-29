Đại diện Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sang Việt Nam xin lỗi vụ nhầm quốc kỳ

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Adisak Benjasiriwan (bên trái) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn - Ảnh: VFF

Thay mặt Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đoàn công tác của FAT do Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã có buổi làm việc và giải trình với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm Giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025 hôm 28-10.

Cuộc gặp có sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Winston Lee.

Ngay đầu buổi làm việc, Phó chủ tịch FAT Adisak Benjasiriwan đã cầm và đọc thành tiếng bức thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT tới VFF.

Trong thư, Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch FAT khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. FAT đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn".

FAT cũng gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và tất cả các bên liên quan vì sự việc. Họ hy vọng VFF và nhân dân Việt Nam chấp nhận lời xin lỗi và thông cảm cho sai sót vô ý này - một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam.

Đại diện FAT cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với VFF trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á.

"Đây là bài học quan trọng để chúng tôi thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà AFF kỳ vọng ở chúng tôi với tư cách là nước chủ nhà", phía FAT cho biết.

Về phía VFF, VFF ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà FAT thể hiện. VFF xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của AFF.

Trước đó, chiều 28-10, AFF tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 và Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan.

Tại lễ bốc thăm, nước chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra sự nhầm lẫn không thể chấp nhận được khi lá thăm mang tên Việt Nam lại được ban tổ chức sử dụng quốc kỳ của Trung Quốc thay vì quốc kỳ của Việt Nam.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ