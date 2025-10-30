Tốt cho tim, đẹp da, giữ dáng: Lợi ích không ngờ từ lòng trắng trứng

Dinh dưỡng và lợi ích của lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng là phần chất lỏng trong suốt bao quanh lòng đỏ, chứa khoảng 90% nước và 10% protein. Dù ít calo, lòng trắng lại cung cấp tới 67% lượng protein của cả quả trứng.

Giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân: Protein trong lòng trắng trứng có đủ 9 axit amin thiết yếu, giúp duy trì cảm giác no lâu, đặc biệt hữu ích cho người đang giảm cân hoặc luyện tập thể hình.

Ít chất béo, không cholesterol: Toàn bộ chất béo và cholesterol nằm trong lòng đỏ. Vì thế, lòng trắng gần như là protein tinh khiết, rất ít calo, phù hợp với người cần kiểm soát mỡ máu hoặc mắc cholesterol cao.

So sánh dinh dưỡng giữa lòng trắng và toàn bộ trứng

Một lòng đỏ chứa khoảng 55 calo, trong khi lòng trắng chỉ 17 calo. Do đó, lòng trắng trứng thích hợp với người muốn giảm cân hoặc duy trì chế độ ăn ít chất béo. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn lòng trắng, cơ thể sẽ thiếu nhiều vitamin và khoáng chất có trong lòng đỏ như vitamin A, D, E, B12, cùng các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ thị lực và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Protein: Một quả trứng lớn chứa khoảng 6,3 g protein; trong đó lòng trắng chiếm hơn một nửa (3,6 gam). Với người nặng 63 kg, một quả trứng cung cấp gần 12% nhu cầu protein mỗi ngày.

Chất béo: Lòng đỏ chứa dưới 5 gam chất béo, trong đó 1,6 gam là chất béo bão hòa. Trứng cũng là nguồn cung cấp omega-3, giúp giảm viêm và hỗ trợ tim mạch.

Cholesterol: Một quả trứng lớn có khoảng 186 mg cholesterol. Người khỏe mạnh có thể ăn 1-2 quả mỗi ngày mà không ảnh hưởng lớn đến mỡ máu. Tuy nhiên, người bị rối loạn lipid hoặc tiểu đường nên giới hạn còn 4-6 quả/tuần.

Carbohydrate: Trứng hầu như không chứa tinh bột, chỉ khoảng 0,36 g/quả.

Vitamin và khoáng chất: Trứng giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B2 (riboflavin) và B12 (cobalamin) - giúp hình thành DNA, duy trì sức khỏe máu và tim mạch. Phần lớn các vitamin này nằm trong lòng đỏ.

Một số rủi ro khi ăn lòng trắng trứng

Dị ứng: Một số trẻ nhỏ có thể bị dị ứng protein trong trứng, gây phát ban, sổ mũi, buồn nôn, thậm chí sốc phản vệ trong trường hợp nặng.

Nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella: Lòng trắng trứng sống có thể chứa vi khuẩn Salmonella, dù đã được xử lý vệ sinh. Vì vậy, không nên ăn sống mà cần nấu chín kỹ.

Giảm hấp thu biotin: Lòng trắng trứng sống có chứa protein avidin, cản trở hấp thu biotin - một loại vitamin nhóm B cần cho chuyển hóa năng lượng. Nấu chín sẽ loại bỏ nguy cơ này.

Lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao, ít calo, không chất béo, phù hợp cho người ăn kiêng và vận động viên. Tuy nhiên, để đảm bảo dinh dưỡng cân đối, nên kết hợp ăn cả quả trứng với khẩu phần hợp lý, thay vì chỉ ăn lòng trắng.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV