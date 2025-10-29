Xót xa 2 người bị nước cuốn trên quốc lộ 1 mà không thể cứu

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích tại phường Thanh Thủy - Ảnh: NL

Tối 29-10, ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch UBND phường Hương Trà (TP Huế) - cho hay lực lượng công an, quân sự phường đang phối hợp một đoàn cứu trợ tìm kiếm người mất tích do nước lũ cuốn.

Trước đó, khoảng 16h chiều, do nước lũ dâng trở lại, đoạn quốc lộ 1 trước cây xăng Phú Ốc, phường Hương Trà, bị ngập nặng, nước chảy xiết.

Hai người đi xe máy chạy qua bị nước cuốn. Một người tự bơi vào được, còn một người bị cuốn mất tích.

Tại thời điểm trên, nhiều người chứng kiến, có người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay do nước chảy xiết, sự việc diễn ra nhanh chóng.

Trưa cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Huế Phan Quý Phương cũng đã chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm một thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích khi đang kéo thuyền, đi bộ băng qua cánh đồng dọc đường Dương Thanh cũ, phường Thanh Thủy.

Tuy nhiên, khu vực tìm kiếm đang bị ngập sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân trong khi nước đang lên trở lại, địa hình rộng.

Theo Đài khí tượng thủy văn TP Huế, lũ trên các sông ở TP Huế đang lên nhanh trở lại, mực nước lúc 15h ngày 29-10 trên sông Hương tại trạm Kim Long 4,57m (đỉnh lũ lúc 20h ngày 27-10 đạt 5,05m, lớn thứ 2, thấp hơn năm 1999 0,76m). Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,97m (đỉnh lũ lúc 14h ngày 27-10 đạt mức 5,25m, vượt mức lịch sử năm 2020 0,01m). Trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức thấp hơn đỉnh lũ hôm 28-10 khoảng 0,1 - 0,2m, sau đó xuống chậm.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ