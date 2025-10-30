Campuchia phát hiện hơn 2.100 tin giả liên quan đến vấn đề biên giới

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Thông tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Chống Tin giả Campuchia - ông Neth Pheaktra công bố tại cuộc họp của Ủy ban hôm nay để chỉ đạo công tác đấu tranh chống tin giả.

Bộ trưởng Neth Pheaktra nhận định đây là con số đáng lo ngại và đã mạnh mẽ kêu gọi tất cả các bên liên quan, đặc biệt là công chúng và nhà báo, cần đoàn kết để ngăn chặn tin giả gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

​Ông Neth Pheaktra, Bộ trưởng Bộ Thông tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Chống Tin giả Campuchia

"Đừng để quá nhiều thời gian cho tin giả. Thời gian càng dài, nguy cơ và thảm họa càng lớn" - Bộ trưởng Neth Pheaktra nói.

Bộ trưởng Neth Pheaktra nhấn mạnh chiến lược hiệu quả nhất để vô hiệu hóa tin giả chính là lan truyền tin thật, chính xác và đáng tin cậy càng nhanh càng tốt.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Chống Tin giả Campuchia Neth Pheaktra cũng kêu gọi công chúng tham gia vào việc loại bỏ tin giả bằng cách: Nói không với tin giả, không tạo ra và không chia sẻ chúng. Nếu phát hiện tin giả, đừng bỏ qua. Hãy cung cấp thông tin chân thực, chính xác và đáng tin cậy với nguồn rõ ràng dưới dạng hình ảnh, văn bản hoặc video.

Tác giả: Văn Đỗ - Tuấn Anh

Nguồn tin: vov.vn