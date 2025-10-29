Ông Nguyễn Công Khế nhận 8 năm tù, ông Nguyễn Quang Thông nhận 5 năm 6 tháng tù

Ông Nguyễn Công Khế (bìa trái) và ông Nguyễn Quang Thông (bìa phải) - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo đó, tòa tuyên phạt ông Nguyễn Công Khế (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên) 8 năm tù, phạt ông Nguyễn Quang Thông (cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên) 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Hội đồng xét xử nhận định khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 (nay là phường Khánh Hội), TP.HCM được tiếp quản sau năm 1975 từ công ty thuốc lá, giao cho Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội quản lý, sau đó Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội sáp nhập vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn (doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam).

Thực hiện chủ trương di dời các nhà máy thuốc lá ra khỏi nội thành, ngày 27-12-2004, Tổng công ty Thuốc lá có văn bản gửi Ban Chỉ đạo 80 (Bộ Tài chính) đề nghị "bán đấu giá diện tích đất 151-155 Bến Vân Đồn, lấy tiền phục vụ công tác di dời Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn".

Năm 2005, ông Nguyễn Công Khế đại diện báo Thanh Niên xin mua mặt bằng 151-155 Bến Vân Đồn để xây dựng trụ sở tòa soạn và được chấp thuận. Tuy nhiên sau đó báo xin thay đổi mục đích sử dụng và góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp khác để thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp, rồi thoái vốn khỏi dự án.

Theo hội đồng xét xử, ông Nguyễn Công Khế, ông Nguyễn Quang Thông đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát 215 tỉ đồng. Tuy nhiên các bị cáo là người lớn tuổi, riêng ông Khế là có công với cách mạng, là người lớn tuổi (71 tuổi) nên được áp dụng để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Về dân sự, thiệt hại của vụ án được xác định là hơn 215 tỉ đồng nên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường.

Đối với số tiền 31 tỉ đồng báo Thanh Niên giao nộp ở giai đoạn điều tra, được xác định là tiền do các bị cáo Nguyễn Công Khế, Nguyễn Quang Thông phạm tội mà có nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 35,5 tỉ mà gia đình các bị cáo nộp (trong đó gia đình ông Khế nộp 35 tỉ đồng, ông Thông nộp 500 triệu đồng) được cấn trừ vào nghĩa vụ bồi thường của các bị cáo.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ