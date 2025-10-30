Lũ sông Thu Bồn vượt mức lịch sử năm Thìn 1964

Người dân làm bè chuối để di chuyển - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia rạng sáng 30-10, lũ trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao. Lũ trên sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Ngập lụt sâu, diện rộng ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi kéo dài vài ngày tới

Lúc 2h sáng 30-10, mực nước lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu lên mức 5,62m, trên báo động 3 khoảng 1,62m - vượt mốc lịch sử của năm 1964 (5,48m) là 12cm.

Còn tại trạm Hội An mực nước mức 3,39m, trên báo động 3 khoảng 1,39m - thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (3,4m) là 1cm.

Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 10,22m, trên báo động 3 khoảng 1,22m.

Trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long đã đạt đỉnh 4,56m, trên báo động 3 là 1,06m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3 từ 1,6-1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 (lũ lịch sử là 5,48m).

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3 là 1,5m.

Lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức báo động 3 từ 0,60-0,65m. Trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 là 0,3m.

Lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên báo động 2 khoảng 0,1m.

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3 là 1,1m; lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3 khoảng 0,1m.

Lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 khoảng 0,3-0,7m.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm người mất tích ở Huế - Ảnh: UBND TP Huế

Mưa ở Huế, Đà Nẵng giảm dần, mở rộng ra Bắc Trung Bộ

Cơ quan khí tượng nhận định do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, sau ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh (gió mùa đông bắc) tăng cường nên khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Từ sáng sớm nay đến đêm 31-10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ gây ra ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Ngoài ra, ngày và đêm 30-10 ở khu vực Huế và Đà Nẵng vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều và đêm 30-10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đông có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Ngày và đêm 1-11, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo và nhận định mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4-11.

Miền Bắc lạnh về đêm và sáng Khoảng chiều tối và đêm 30-10, gió mùa đông bắc (không khí lạnh) tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, rồi ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Từ hôm nay đến 1-11, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 1-11 đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến 1-11 có mưa. Từ ngày 1-11 đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20-22 độ C.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ