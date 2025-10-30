Bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm khi trượt chân xuống sông sau nhà

Tối 29-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé N.T.Đ. (sinh năm 2021) bị lọt xuống sông phía sau nhà tại khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, trong lúc chơi gần khu vực bờ sông, bé Đ. không may trượt chân rơi xuống nước và mất tích.

Bé Đ. được tìm thấy dưới sông nhưng đã tử vong. Ảnh: DT

Thời điểm này, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, chảy xiết, ngập sát sân nhà.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 18h30, thi thể bé được phát hiện và vớt lên bờ.

Chính quyền phường Hàm Thắng đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và phối hợp hỗ trợ lo hậu sự.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động