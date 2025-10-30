Đề nghị buộc thôi việc thầy giáo hành hung Bí thư Đoàn trường

Trường THPT Võ Nguyên Giáp, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 29/10, thông tin từ Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk) cho biết, Hội đồng kỷ luật của trường vừa họp, thống nhất hình thức buộc thôi việc đối với thầy Đàng Tảng, giáo viên dạy môn Toán.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu 2 vòng. Vòng thứ nhất thống nhất bỏ phiếu kỷ luật. Vòng thứ hai, 100% thành viên nhất trí kỷ luật bằng hình thức "Buộc thôi việc".

Sau khi biểu quyết thông qua, văn bản được gửi về Sở GD&ĐT Đắk Lắk chờ chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, cuộc họp Hội đồng kỷ luật được thực hiện đúng quy định hiện hành và có sự tham dự của thầy Đàng Tảng.

Tuy nhiên, quá trình họp, thầy Tảng không thể hiện sự ăn năn, hối cải, có thái độ thách thức.

Như Báo GD&TĐ thông tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT Võ Nguyên Giáp tạm đình chỉ công tác đối với thầy Đàng Tảng 15 ngày (từ ngày 9 đến hết 23/10). Sau đó, tiếp tục kéo dài thời gian tạm đình chỉ thêm 15 ngày để phục vụ công tác xác minh.

Liên quan đến vụ việc, trong ngày 9/10, Bộ GD&ĐT có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo kết quả trước ngày 14/10.

Cùng ngày, Công an xã Ea Ô xác nhận, đã vào cuộc điều tra theo đề nghị của nhà trường.

Trước đó, như Báo GD&TĐ thông tin, khoảng 7h10 ngày 3/10, thầy Nguyễn Trúc Sinh - Bí thư Đoàn trường cùng một số thầy cô và học sinh (trong Ban nền nếp) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nền nếp học sinh và giám sát trật tự theo phân công của Ban giám hiệu. Lúc này, thầy Sinh thấy thầy Đàng Tảng đỗ xe máy sai vị trí quy định nên nhắc nhở. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, thầy Đàng Tảng đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và có hành vi "tác động vật lý" lên người đồng nghiệp. Thầy Đàng Tảng dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của thầy Nguyễn Trúc Sinh 2 lần trước sự chứng kiến của bảo vệ nhà trường và một số học sinh. Bảo vệ nhà trường phải can ngăn. Sau vụ việc, thầy Sinh bị thương tích tại vùng cổ. Đáng nói, qua báo cáo của nhà trường cũng khẳng định, đây không phải là lần đầu thầy Tảng có hành vi vi phạm quy định của trường, ngành. Thầy Tảng từng nhiều lần nhục mạ, đánh học sinh và thách thức cả phụ huynh.

