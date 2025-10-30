Mùa hoa súng rực rỡ ở Ninh Bình khiến du khách ngỡ ngàng

Hoa súng khoe sắc bên dòng sông Ngô Đồng - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG CUNG

Cuối thu đầu đông, cánh đồng Tam Cốc (Ninh Bình) mang vẻ đẹp khác lạ, không phải sắc vàng óng ánh của lúa mà là màu hồng của hoa súng.

Giữa những dãy núi đá vôi sừng sững, dòng sông Ngô Đồng nhẹ nhàng uốn mình chảy qua cánh đồng Tam Cốc tạo nên vẻ đẹp nên thơ thu hút du khách gần xa.

Hoa súng tại Tam Cốc được trồng và chăm sóc để tạo cảnh quan thu hút du khách - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG CUNG

Vào độ cuối tháng 10, hoa súng dọc hai bên dòng Ngô Đồng lại đua nhau bung nở rực rỡ, trong đó đoạn từ hang 1 - 2 hoa nở đẹp nhất. Hoa súng có cánh thon dài, từng cánh xếp đều hồng rực.

Loại hoa được trồng ở Tam Cốc chỉ nở vào ban ngày trong khoảng từ 7 - 10h sáng, sau đó hoa cụp lại, e ấp.

Người dân thu hoạch hoa súng sáng sớm - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG CUNG

Yêu thích cảnh thiên nhiên tươi đẹp, anh Nguyễn Trọng Cung - nhiếp ảnh gia (Hưng Yên) - chuẩn bị thiết bị đến Tam Cốc ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa mùa hoa.

Du khách quốc tế ngỡ ngàng trước mùa hoa - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG CUNG

Theo anh Cung thời điểm đẹp nhất để du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng hoa súng là buổi sáng. Loài hoa này chỉ nở vào buổi sáng, quá trưa và chiều hoa sẽ cụp lại nên cần đi từ sớm.

Những con thuyền chở khách tham quan giữa dòng sông hoa thơ mộng - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG CUNG

Hoa súng vốn đã có màu đậm nên để có bức ảnh đẹp du khách nên chọn trang phục có màu nhã nhặn, nhẹ nhàng, tông màu pastel sẽ nổi bật giữa không gian bên dòng Ngô Đồng.

Mùa hoa súng tại Tam Cốc thường bắt đầu từ cuối tháng 10 và kết thúc vào tháng 12, du khách tha hồ lên kế hoạch tận hưởng mùa thu Ninh Bình, ngắm hoa súng giữa trời thu.

Ngồi trên thuyền hoa, xuôi theo dòng nước, hít hà bầu không khí trong trẻo của đất trời, chiêm ngưỡng cảnh sắc nên thơ sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho chuyến du lịch ngắn ngày của du khách.

Nên chọn trang phục nhã nhặn để có những bộ ảnh đẹp - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG CUNG

Thuyền hoa trên sông hoa - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG CUNG

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ