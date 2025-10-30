Cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

Cơ quan điều tra bắt giữ các nghi phạm trong đường dây lừa đảo ở Campuchia - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 29-10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Theo đó, sau một thời gian dài thu thập tài liệu chứng cứ, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 28-10, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp cùng với Cục Cảnh sát hình sự, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 59 người Việt Nam đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor (tỉnh Kampot, Campuchia).

Theo cơ quan công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, 26 tuổi, ở xã Bảo Thắng, Lào Cai) cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Sùng Thị Mải cùng toàn bộ những người chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên.

Sau khi kiểm tra, phân loại, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 người cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án.

Vụ án nói trên được triệt phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu khám phá từ tháng 6-2025. Khi đó, công an đã bắt giữ 4 người là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên.

Đến nay lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng 66 người trong vụ án này.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm người nói trên qua cửa khẩu, sau đó di lý về điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: tuoitre.vn