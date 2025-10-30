Cuba 'căng mình' khi bão Melissa đổ bộ, 20 người thiệt mạng ở Haiti

Một gia đình dọn dẹp đống đổ nát sau khi siêu bão Melissa đi qua Santiago de Cuba, Cuba ngày 29-10 - Ảnh: AFP

Ông Emmanuel Pierre - người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Haiti - cho hay đã có ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm 10 trẻ em, cùng 10 người khác mất tích trong các trận lũ cuốn do bão Melissa gây ra.

Trong khi đó, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết cơn bão đã đổ bộ vào nước này trong đêm 28-10, rạng sáng 29-10 giờ địa phương. Ông gọi đó là một buổi sáng “vô cùng khó khăn”.

“Thiệt hại rất lớn, bão Melissa vẫn đang nằm trong lãnh thổ Cuba. Tôi kêu gọi người dân không được chủ quan, hãy giữ kỷ luật và ở yên trong nơi trú ẩn an toàn”, ông Miguel Díaz-Canel viết trên mạng xã hội.

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), cơn bão có sức gió duy trì tối đa đạt khoảng 195km/h. NHC mô tả đây là “cơn bão cực kỳ nguy hiểm” dù đã có dấu hiệu suy yếu.

Tính đến sáng 29-10 (giờ địa phương), gió vẫn còn rất mạnh. Chính quyền Cuba đã ban bố cảnh báo tại 6 tỉnh miền đông của nước này.

Cây cối gãy đổ tại Santiago de Cuba sau khi cơn bão đổ bộ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, người dân ở khu vực phía đông Cuba đang phải vật lộn và di chuyển giữa những ngôi nhà ngập nước khi xung quanh là hệ thống dây điện bị đứt, cùng hàng loạt ngôi nhà bị hư hại và tốc mái.

Tuy nhiên, cơn bão dự kiến sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô Havana.

Dựa trên dữ liệu khí tượng từ Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), bão Melissa đã vượt qua kỷ lục năm 1935 về cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền, khi tấn công Jamaica ngày 28-10.

Cùng ngày 29-10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington sẽ triển khai các đội ứng phó thảm họa tới những quốc gia Caribê bị ảnh hưởng bởi bão Melissa, theo New York Times.

Người dân Cuba dọn dẹp đống đổ nát do cơn bão gây ra - Ảnh: AFP

Quang cảnh thành phố Santiago de Cuba từ trên cao sau khi bão đổ bộ ngày 29-10 - Ảnh: AFP

Một người Cuba ngồi trên mái nhà bị tốc do bão - Ảnh: AFP

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn